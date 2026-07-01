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NASA Ay'da üs kurmaya hazırlanıyor

NASA Ay'da üs kurmaya hazırlanıyor
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NASA, 2028'de Ay yüzeyine bilimsel ekipman taşıyacak insansız iniş araçları için özel sektöre yaklaşık 600 milyon dolarlık yeni sözleşmeler dağıttı. Gelecek yedi yıl içinde Ay üssü projesine toplam 20 milyar dolar harcanması planlanıyor.

Nasa'nın ay üssü planları için yaklaşık 600 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladığı bildirildi.

Nasa, 2028 yılı sonlarında Ay yüzeyine bilimsel ekipman taşıyacak insansız iniş araçları için özel sektöre yaklaşık 600 milyon dolarlık yeni sözleşmeler dağıttığını açıkladı. Gelecek yedi yıl içinde Ay üssü projesine toplam 20 milyar dolar harcamayı planlayan NASA, geçen ay da programın ilk insansız misyonları için yaklaşık 1 milyar dolarlık bir fon paketi duyurdu.

NASA'nın yeni Ay iniş aracı sözleşmelerini kazanan üç şirketin iniş araçlarını sıfırdan tasarlamadığı, daha önce uzay uçuşu gerçekleştirmiş araçların geliştirilmiş versiyonları üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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