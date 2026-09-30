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Eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, Adana'da uzay deneyimini öğrencilerle paylaştı

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Eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, Adana'daki Çukurova Teknokent'te düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluştu. Bowe, uzay ve teknoloji deneyimlerini paylaştı, geçen yıl Katy Perry'nin de yer aldığı tamamı kadınlardan oluşan 10 dakikalık uzay yolculuğu hakkında bilgi verdi.

Eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, Adana'da öğrencilerle bir araya geldi.

Bowe, ABD'nin Adana Konsolosluğu tarafından Çukurova Teknokent'e düzenlenen etkinlikte, bir araya geldiği öğrencilerle uzay yolculuğu ile bilim ve teknoloji alanındaki deneyimlerini paylaştı.

Öğrencilerle sohbet eden Bowe, geçen yıl aralarında pop yıldızı Katy Perry'nin bulunduğu ve mürettebatının tamamı kadınlardan oluşan 10 dakikalık uzay yolculuğuyla ilgili de bilgi verdi.

Bowe, gençlere bilim ve teknoloji alanlarında kendilerini geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Etkinlikte Bowe, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Kaynak: AA
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