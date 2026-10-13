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SpaceX'in canlı yayınında gizemli cisim: Önce kameraya takıldı, sonra kayboldu

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SpaceX'in canlı yayınında gizemli cisim: Önce kameraya takıldı, sonra kayboldu Haber Videosunu İzle
SpaceX'in canlı yayınında gizemli cisim: Önce kameraya takıldı, sonra kayboldu
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Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Starship roketiyle gerçekleştirdiği test uçuşunda kameraya yansıyan gizemli bir ışık, UFO tartışmalarını da yeniden beraberinde getirdi. Canlı yayında birkaç saniyeliğine görülen soluk mavi oluşumun dev bir uzay gemisi olduğunu öne sürenler çıkarken görüntünün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yansıyan ışık ya da roketin bıraktığı bir iz olabileceği de değerlendiriliyor.

  • Starship'in fırlatılmasından yaklaşık 8 dakika sonra kamera görüntüsünde kısa süreliğine kavisli, açık mavi renkte bir ışık belirdi.
  • Starship'in motorlarından biri öngörülenden önce devre dışı kaldı ve yaklaşık 10 saat sürmesi planlanan görevin süresi 3 saate düşürüldü.
  • Yaklaşık 90 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen Starship, suya inişi sırasında büyük bir ateş topuna dönüştü.

SpaceX'in teknik aksaklıklar nedeniyle planlanandan erken tamamlanan Starship görevi, uçuş sırasında kaydedilen sıra dışı bir görüntüyle yeniden gündeme geldi. Roketin yolculuğunu takip eden izleyiciler, yayının arka planında beliren mavi ışığı fark edince görüntünün kaynağına ilişkin farklı yorumlar ortaya atıldı.

UFO İDDİALARINA YOL AÇTI

Starship'in fırlatılmasından yaklaşık 8 dakika sonra kamera görüntüsünde kısa süreliğine kavisli, açık mavi renkte bir ışık belirdi.

Görüntüyü inceleyen bazı UFO meraklıları, ışığın büyük bir uzay aracına ait olabileceğini savundu. Hatta cismin bir ana uzay gemisini andırdığını ve bir şehirden daha büyük olabileceğini iddia edenler de oldu.

Ancak görüntüler, ışığın gerçek boyutunu veya kameraya uzaklığını belirlemek için yeterli veri sunmuyor. Dünya dışı bir uzay aracının görüntülendiğini doğrulayan herhangi bir kanıt da bulunmuyor.

GİZEMLİ IŞIĞIN KAYNAĞI NE?

Ortaya çıkan görüntüye ilişkin dünya dışı yaşam iddialarının yanı sıra farklı açıklamalar da gündeme geldi.

Bunlardan biri, Güneş ışığının Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yansıyarak kamerada böyle bir görüntü oluşturmuş olabileceği yönünde.

Bir diğer ihtimal ise ışığın Starship'ten ayrılan Super Heavy güçlendirici roketiyle bağlantılı olması. Bazı değerlendirmelerde, güçlendiricinin motorlarını kapatmasının ardından oluşan izin kameraya yansımış olabileceği ileri sürüldü.

ROKETİN MOTORU ERKEN DURDU, GÖREV KISALTILDI

SpaceX'in Starlink ağına 26 yeni nesil uydu yerleştirmek ve gelecekteki Ay ile Mars görevleri için veri toplamak amacıyla gerçekleştirdiği uçuşta teknik sorunlar da yaşandı.

Şirket mühendislerinin açıklamasına göre Starship'in motorlarından biri öngörülenden önce devre dışı kaldı. Bunun üzerine yaklaşık 10 saat sürmesi planlanan görevin süresi 3 saate düşürüldü.

SUYA İNİŞ SIRASINDA ATEŞ TOPUNA DÖNÜŞTÜ

Yaklaşık 90 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen Starship, uçuşun son bölümünde de beklenmedik bir görüntüye sahne oldu.

İlk aşamada kontrollü şekilde alçaldığı görülen araç, suya inişi sırasında büyük bir ateş topuna dönüştü. SpaceX'in canlı yayın görüntüleri ise patlamadan hemen önce sona erdi.

SPACEX VE ELON MUSK SESSİZ

Görüntülerdeki mavi ışığın ne olduğuna ilişkin SpaceX veya Elon Musk tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Nasa Başkanı Jared Isaacman ise fırlatmanın ardından SpaceX'in teknik ekibini kutlayarak uçuşu başarılı ve etkileyici olarak değerlendirdi.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMuhammed Fatih Buğrul:

Dünyada 18 bin alem var UFO fasa fiso uzaylı herifler

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Haber YorumlarıHACER İlhan:

Çok doğru gerçekten, azcık hareketlilik görünce neye uğradıklarını şaşırıyorlar. Birde Mevlaya kafa tutuyorlar. Onun yarattığı cisimlerin azına bile ulaşmak sizi şaşkına çeviriyor. Ayette dediği gibi gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler.

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