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Hubble, Satürn'ün Güney Kutbunda 10 Kenarlı Dev Bulut Dalgası Keşfetti

Hubble, Satürn'ün Güney Kutbunda 10 Kenarlı Dev Bulut Dalgası Keşfetti
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NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, Satürn'ün güney kutbunu çevreleyen 10 kenarlı devasa bir bulut dalgası ve atmosferik rüzgar düzeni tespit etti. Bu yeni yapı, gezegenin güney yarım küresinde ilk kez görülen düzenli jet akıntısı modeli olup, kuzeydeki ünlü altıgen bulut yapısına benziyor.

Nasa'nın Hubble Uzay Teleskobu ile yapılan gözlemlerde, Satürn'ün güney kutbunu çevreleyen 10 kenarlı devasa bir bulut dalgası ve atmosferik rüzgar düzeni tespit edildi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi'nden ( Nasa ) yapılan açıklamaya göre, Hubble Uzay Teleskobu verileri kullanılarak yürütülen incelemelerde, Satürn'ün güney kutbu etrafında şekillenen 10 kenarlı 'dekagon' adı verilen devasa bir bulut dalgası belirlendi. Araştırmada, söz konusu bulut düzeninin gezegenin güney yarım küresinde şimdiye kadar gözlemlenen ilk düzenli jet akıntısı modeli olduğu ifade edildi.

Hubble'ın 'Dış Gezegen Atmosferleri Mirası' (OPAL) programı kapsamında elde edilen verilerin incelenmesiyle, yapının 2023 yılından itibaren oluşmaya başladığı anlaşıldı. İlk olarak İspanya'daki Bask Üniversitesi araştırmacısı Agustin Sanchez-Lavega ile amatör astronomlar tarafından yer tabanlı teleskop görüntülerinde fark edilen bulut dalgasının, Hubble'ın yüksek çözünürlüklü detaylı çekimleriyle kesinleştirildiği aktarıldı.

Görüntülenen yapının, Satürn'ün kuzey kutbunda 40 yılı aşkın süredir varlığını koruyan ünlü altıgen bulut düzeniyle benzerlik taşıdığı ancak son dönemde oluşması bakımından farklılık gösterdiği kaydedildi. NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden araştırmacı Amy Simon, "Kuzeydeki altıgen her baktığımızda oradaydı. Ancak bu yeni bulut dalgası giderek güçleniyor ve bize devasa bir atmosferik düzenin gelişimini izleme imkanı sunuyor. Bu yapının neden birdenbire ve tam da şimdi ortaya çıktığı araştırılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Farklı dalga boylarında yapılan ölçümlerde, 10 kenarlı bulut dalgasının sadece yüzey katmanında kalmadığı, atmosferin alt katmanlarına doğru diklemesine uzandığı belirlendi. Araştırmacılar, bulut düzeninin zamanla kuzeydeki altıgen gibi kalıcı bir yapıya mı dönüşeceğini yoksa değişmeye devam mı edeceğini anlamak için Hubble ve James Webb Uzay Teleskobu ile gözlemlerin sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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