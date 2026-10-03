NASA'nın Roman Uzay Teleskobu yönelim testini geçip koronagrafıyla ilk ışığı topladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın ( Nasa ) yeni nesil gezegen avcısı Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu, yönelim testlerini tamamlayarak koronagraf aygıtıyla uzaydan ilk ışığı yakaladı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın ( Nasa ) yeni nesil gözlemevi Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu, yörünge öncesi kritik sistem testlerini tamamlayarak doğrudan ötegezegen keşfi için geliştirilen koronagraf cihazıyla uzaydan ilk ışığı topladı. Nasa'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi ile Jet İtki Laboratuvarı mühendisleri tarafından yürütülen testlerde, teleskobun uzaydaki hedeflere milimetrik hassasiyetle kilitlenmesini sağlayan hassas yönelim sistemi denendi. Yapılan ölçümlerde, teleskobun yönelim açısının derecenin 100 binde birinden daha küçük bir sapmayla sekiz saate kadar tek bir noktaya sabitlenebildiği ve uzun pozlama gerektiren derin uzay gözlemleri için gereken üstün kararlılığı yakaladığı teyit edildi.

SÖNÜK GEZEGENLERİ GÖRECEK

Hassas yönelim testlerinin ardından teleskobun en gelişmiş donanımlarından biri olan Koronagraf Aygıtı (CGI) devreye sokuldu. Koronagraf, çevrelerinde dönen sönük gezegenlerin ve gaz-toz disklerinin görülebilmesi için ana yıldızlardan yayılan kör edici parlak ışığı perdelemek üzere tasarlandı.

Cihazın uzaydaki ilk denemesinde, Samanyolu'nun komşu uydusu olan Büyük Macellan Bulutu galaksisindeki yıldızlar hedeflendi. Yapılan ilk çekimlerde ışığın optik yoldan hatasız geçtiği ve sistemin net, odaklanmış görüntüler üretebildiği belgelendi.

DEDEKTÖRLER SOĞUTULDU, YILDIZ KÜMESİ DOĞRULANDI

Mühendisler, ilk testlerin ardından aygıtın dedektörlerini uzay ortamındaki nihai çalışma sıcaklığına kadar soğutarak duyarlılığı en üst seviyeye çıkardı.

Büyük Macellan Bulutu'ndaki zengin bir yıldız kümesine çevrilen koronagrafın, aynı kare içindeki çok sayıda yıldızı yüksek netlikle yakaladığı bildirildi. NASA yetkilileri, teleskobun hem yönelim hassasiyeti hem de görüntüleme kapasitesi açısından hedeflenen eşikleri aştığını belirterek; Roman Uzay Teleskobu'nun Samanyolu ve ötesindeki yabancı gezegenleri haritalandırma görevine hazırlandığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı