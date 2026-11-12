NASA astronot arıyor! Yıllık maaşı 8 milyon 262 bin TL

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Nasa, insanlı uzay araştırmalarında yeni bir döneme hazırlanırken astronot kadrosunu genişletmek için başvuruları açtı. 7 Kasım'da yayımlanan duyuruda, seçilecek adayların Artemis programı kapsamında Ay yüzeyinde görev alabileceği, kurulması planlanan Ay üssünde yaşayabileceği ve gelecekte Mars'a yapılacak insanlı uçuşların hazırlıklarında yer alabileceği belirtildi.

Nasa Başkanı Jared Isaacman, yeni astronotların Ay'a ayak basabileceklerini, Ay üssünde yaşayıp çalışabileceklerini ve Mars'a insan gönderecek sistemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceklerini söyledi. Ancak seçilen her astronotun uzaya gönderileceğine ilişkin bir garanti bulunmuyor.

YILLIK 164 BİN 395 DOLAR MAAŞ

Nasa'nın resmi iş ilanına göre astronot adaylarına yıllık 164 bin 395 dolar maaş (8 milyon 262 bin TL) ödenecek. Bu tutar, aylık yaklaşık 13 bin 700 dolara karşılık geliyor. Maaşın 2027 ve 2028 yıllarındaki ücret düzenlemelerine göre güncellenebileceği de belirtildi.

Göreve kabul edilen adaylar, ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston kentinde bulunan Johnson Uzay Merkezi'nde çalışacak. Yaklaşık iki yıl sürecek eğitimlerde uzay yürüyüşü, robotik sistemler, uçuş operasyonları, ekip çalışması ve acil durum yönetimi gibi alanlarda hazırlık yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Nasa'nın yeni astronot programına yalnızca ABD vatandaşları başvurabilecek. Adayların mühendislik, biyoloji, fizik, bilgisayar bilimleri veya matematik gibi alanlarda yüksek lisans derecesine ya da kurumun kabul ettiği eşdeğer mesleki ve akademik yeterliliklere sahip olması gerekiyor.

Başvuru sahiplerinden ayrıca ilgili alanlarda en az üç yıllık mesleki deneyim isteniyor. Pilotlar için belirli uçuş saati koşulları uygulanırken, bütün adayların uzun süreli uzay görevlerine uygun sağlık kontrollerinden geçmesi ve güçlü iletişim, liderlik ve ekip çalışması becerileri göstermesi bekleniyor.

AY'DA YAŞAMA VE MARS'A GİTME İHTİMALİ

Nasa'nın yeni astronot sınıfı, Ay'da kalıcı insan varlığı oluşturmayı hedefleyen Artemis programında görev almak üzere yetiştirilecek. Kurum, Ay yüzeyinde kurulacak üs aracılığıyla uzun süreli yaşam koşullarını araştırmayı ve burada elde edilen deneyimi Mars'a yapılacak insanlı görevlerde kullanmayı planlıyor.

Ancak Ay'da yaşamak veya Mars'a gitmek, işe kabul edilen astronotlara doğrudan sunulan bir hak değil. Görev dağılımları NASA'nın ihtiyaçlarına ve adayların eğitim sürecindeki performanslarına göre belirlenecek.

8 BİNDEN FAZLA KİŞİ BAŞVURMUŞTU

NASA'nın 2024 yılında açtığı önceki astronot alımına 8 binden fazla kişi başvurmuş, bunlardan yalnızca 10'u seçilmişti. Eylül 2025'te açıklanan yeni astronot sınıfının eğitimleri devam ederken, kurumun aktif astronot kadrosunda 32 kişi bulunuyor.

Yeni başvurular 3 Aralık 2026'da sona erecek. NASA'nın değerlendirme sürecini 2027'nin sonlarında tamamlaması ve seçilen adayların 2027 sonu ile 2028 başında eğitime başlaması bekleniyor.