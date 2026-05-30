Gaziantepli liseliler, NASA'nın düzenlediği yarışmada 175 ülkenin takımları arasından finale kaldı

Gaziantepli liseliler, NASA tarafından düzenlenen Uluslararası Uzay Yerleşimi Tasarım Yarışması'nda (International Space Settlement Design Competition) " Venüs'e İnsanlı Uzay Aracı Tasarımı" projesiyle 175 ülke arasından finale kaldı.

Gaziantep'teki Ada Okullarında öğrenim gören 11. sınıf öğrencileri Gülce Erayman, Fatma Önkol, Ceylin Erayman ile Benan Özcan'dan oluşan "Adadan NASA'ya" adlı topluluk NASA'nın daha önce uzayda denediği hidroponik ve aeroponik yöntemlerle uyguladığı yöntemi mavi lotus çiçeğinde uygulayarak Ağustos 2025'te NASA Uzay Merkezi Yarışması'na (NASA Space APP Challenge) katıldı.

Yarışmada, 3 milyon proje arasından 18 yaş altı katılımcılar olarak yüzde 1'lik dilime giren öğrenciler, "Galactic Problem Solver" ile "Future Project" unvanı aldı.

Aldıkları başarılarla Kasım 2025'te düzenlenen Uluslararası Uzay Yerleşimi Tasarım Yarışması'na (International Space Settlement Design Competition) davet alan öğrenciler, "Venüs'e İnsanlı Uzay Aracı Tasarımı" projesiyle 175 ülkenin takımlarıyla katıldığı yarışmada ilk 4 takım arasına girdi.

Uluslararası öğrencilerin de bulunduğu 12 kişilik birleştirme takıma katılan öğrenciler, Temmuz 2026'da ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenecek finalde Türkiye'yi temsil edecek.

Takım kaptanı Gülce Erayman, AA muhabirine, yarışmalara katılmaktan ve başarılı olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Erayman, şöyle konuştu:

"Bize NASA onaylı sertifikalar, madalyalar ve Artemis heykeli verecekler. Aynı zamanda belirli bir burs fonları da dağıtacaklar. Üniversiteleri, yurt dışındaki ve buradaki üniversiteler için bize bir referans mektupları sağlayacaklar. Bir yıllık yapmış olduğumuz çalışma sürecinde sürekli iletişim halinde bulunuyorduk. Dördümüz okula gelip hep beraber çalışma yapıp, boş zamanlarımızda belki akşamları da Zoom görüntüsüyle beraber çalışmalarımızı sağladık. Hepimiz birbirimizden haberdar bir şekilde konuları dağıtıp eşit bir şekilde değerlendirme yapıp çalışmalarımızı yürüttük."

Erayman, yeni projelerle farklı yarışmalara katılmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki sürecimize eğer birinci olursak da tekrardan bu yarışmaya devam edebiliriz. Aynı zamanda yurt dışındaki üniversitelere de başvuru davetlerimiz geliyor, onlara da başvuruyoruz. Başvuru sürecine gireceğiz. Bu bir yıllık sürecin sonrasında ve sonraki süreçler içerisinde uluslararası ve ulusal yarışmalara da gireceğimizi belirtmek isteriz. TÜBİTAK ve NASA bazı yarışmalara katılacağımızı belirtmek isterim."

Okul müdürü Gaffari Bayram da öğrencilerin projeyi kendilerine anlattığında beğendiklerini ve desteklediklerini söyledi.

Öğrencilerin Türkiye'yi temsil etmesinin gurur kaynağı olduğunu dile getiren Bayram, şunları kaydetti:

"Elimizden gelen bütün desteği onlara vermeye çalışacağız. Onlarla birlikte yol alacağız. Umarım onların Amerika'dan dünya şampiyonu olarak dönmüş olacaklar. Bu süre içerisinde çok fazla üniversiteden kabul almaya başladılar ki bu da bizim için keyifli bir durum. Bundan sonraki zaman dilimlerinde de dediğim gibi biz sürekli çocuklarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz."