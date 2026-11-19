ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ), Mars'ın yüzeyinde patates cipsini andıran sıra dışı kristal oluşumları keşfetti. Curiosity keşif aracının görüntülediği ince, kıvrımlı ve disk şeklindeki yapıların nasıl meydana geldiği henüz belirlenemedi. Kızıl Gezegen'den alınan kaya örneklerini incelemeye başlayan bilim insanları, gizemli şekillerin kimyasal bileşimini ve oluşum sürecini ortaya çıkarmaya çalışıyor. NASA'nın duyurduğu keşif, New York Post ve Fox News gibi uluslararası yayın organlarında da geniş yer buldu.

MARS'TA PATATES CİPSİNE BENZEYEN ŞEKİLLER BULUNDU

2012 yılından bu yana Mars'ta araştırmalarını sürdüren Curiosity keşif aracı, "Nazca" adı verilen bölgede gerçekleştirdiği sondaj çalışmaları sırasında dikkat çekici yapılar tespit etti. Bölgedeki ana kaya tabakasında bulunan ince ve kıvrımlı kristal oluşumları, görünüşleri nedeniyle patates cipsine benzetildi. NASA'nın 11 Kasım'da yayımladığı araştırma notunda, disk şeklindeki kristal yapıların ayrıntılı olarak incelendiği ve oluşum mekanizmalarının anlaşılmaya çalışıldığı belirtildi.

NASA GİZEMLİ YAPILARIN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Curiosity'nin robotik kolunda bulunan Mars Hand Lens Imager (MAHLI) kamerası, 7 Kasım'da söz konusu oluşumların yakın plan görüntülerini kaydetti. Fotoğraflarda Mars kayalarının arasında yer alan açık renkli, düzensiz ve yer yer kıvrılmış yapılar dikkat çekti. Bilim insanları, görüntülerin kristal oluşumlarının fiziksel özelliklerini anlamak açısından önemli olduğunu belirtti. Ancak şekillerin patates cipsine benzemesi yalnızca görsel bir karşılaştırma olarak değerlendiriliyor.

KAYA ÖRNEKLERİ LABORATUVARDA İNCELENİYOR

NASA, gizemli oluşumların yapısını belirlemek amacıyla Nazca bölgesinde sondaj gerçekleştirdi. Elde edilen kaya örnekleri, Curiosity'nin üzerinde bulunan Sample Analysis at Mars (SAM) adlı analiz sistemine aktarıldı. Mars yüzeyindeki malzemelerin kimyasal bileşimini inceleyen sistem sayesinde kristallerin hangi maddelerden oluştuğunun anlaşılması hedefleniyor. Araştırmacılar, elde edilecek verilerle bu yapıların Mars'ın geçmişindeki jeolojik süreçlerle nasıl bağlantılı olduğunu değerlendirecek.

LAZERLE KİMYASAL ANALİZ YAPILIYOR

Bilim insanları, kaya örneklerinin incelenmesinin yanı sıra Curiosity'nin ChemCam adlı lazer destekli analiz cihazını da kullanıyor. Cihaz, kayaların belirlenen noktalarına lazer göndererek ortaya çıkan ışığı analiz ediyor ve malzemelerin kimyasal yapısına ilişkin bilgi topluyor. Araştırma kapsamında "Ahi Veremos", "Colca" ve "Bermejo" olarak adlandırılan hedeflerde ölçümler planlandı. Böylece farklı kristal yapıların benzer kimyasal özelliklere sahip olup olmadığı araştırılıyor.

GECE KARANLIĞINDA DA FOTOĞRAFLANDI

NASA'nın araştırma planında, kristal oluşumlarının gece saatlerinde farklı ışık kaynakları kullanılarak görüntülenmesi de yer aldı. Curiosity'nin robotik kolundaki kamera yardımıyla beyaz ışık ve ultraviyole LED aydınlatması altında fotoğraflar çekilmesi planlandı. Araştırmacılar, farklı aydınlatma koşullarının yapıların yüzey özelliklerinin daha ayrıntılı incelenmesine yardımcı olmasını amaçlıyor.

GİZEMLİ ŞEKİLLER NASIL OLUŞTU?

Bilim insanlarının yanıt aradığı en önemli soru, Mars kayalarının içinde bulunan bu sıra dışı kristal yapıların hangi koşullarda meydana geldiği. Kristallerin şekli, kimyasal bileşimi ve çevresindeki kaya tabakaları arasındaki ilişki, bölgenin jeolojik geçmişine ışık tutabilir. Araştırmacılar, yapıların oluşumunda geçmişteki kimyasal süreçlerin veya minerallerin değişimine yol açan çevresel koşulların etkili olup olmadığını inceleyecek. NASA, kristallerin kesin oluşum mekanizmasına ilişkin henüz nihai bir sonuca ulaşmadı.

MARS'IN GEÇMİŞİNE IŞIK TUTABİLİR

Curiosity'nin görevleri arasında Mars'ın geçmişte yaşam için uygun koşullara sahip olup olmadığını araştırmak da bulunuyor. Bu nedenle gezegendeki kayaçların ve minerallerin incelenmesi, geçmişteki su varlığı ve çevresel değişimlerin anlaşılması açısından önem taşıyor. Nazca bölgesinde keşfedilen kristal oluşumları da Mars'ın jeolojik geçmişine ilişkin yeni bilgiler sağlayabilir. Bununla birlikte söz konusu yapıların biyolojik kökenli olduğuna veya yaşam izleri taşıdığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmuyor.

BİLİM İNSANLARI SONUÇLARI BEKLİYOR

Curiosity'nin Nazca bölgesindeki çalışmalarının ardından güney yönündeki keşif rotasına devam etmesi planlanırken, alınan örneklerin analizleri araştırmanın en önemli aşamasını oluşturuyor. Bilim insanları, kristallerin kimyasal bileşimi ve oluşum koşulları hakkındaki verilerin değerlendirilmesiyle Mars'ın yüzeyinde gerçekleşen süreçlere ilişkin daha ayrıntılı sonuçlara ulaşmayı hedefliyor. Patates cipsine benzer görünümüyle dikkat çeken yapıların sırrı ise henüz çözülebilmiş değil.