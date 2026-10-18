21 Ekim meteor yağmuru saat kaçta, meteor yağmuru, Türkiye'de izlenecek mi, nereden izlenir?

Meteor yağmuru Türkiye'de izlenecek mi sorusunun yanıtı "evet" oldu. Kuzey Yarım Küre'de bulunan Türkiye'den, gökyüzünün açık olduğu ve ışık kirliliğinin az olduğu her noktadan meteor yağmuru gözlemlenebilecek. Ancak bu yıl Ay'ın parlaklığı, gözlem saatinin seçiminde belirleyici olacak. NASA, en iyi gözlem zamanı olarak Ay'ın batmasından gün doğumuna kadar geçen karanlık saatleri işaret ediyor. Orionid meteor yağmuru nereden izlenir? Tüm detaylar haberimizde…

21 EKİM METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA?

Orionid meteor yağmurunun zirvesi, 21 Ekim Çarşamba gecesinden 22 Ekim Perşembe sabahına kadar sürecek. Meteorları izlemek için en uygun zaman dilimi gece yarısından sonraki saatler olarak öne çıkıyor. NASA, Ay'ın yaklaşık saat 03.00 civarında batmasının ardından gün doğumuna kadar en elverişli gözlem aralığının oluşacağını belirtiyor. Ay'ın batış saati bulunulan şehre göre değiştiğinden, Türkiye'deki gözlemcilerin bulundukları yerin Ay batış saatini dikkate alması öneriliyor.

22 EKİM SABAHI METEOR YAĞMURU GÖRÜLECEK Mİ?

Evet. Meteor yağmurunun en yoğun dönemi, 22 Ekim sabahına kadar devam edecek. Özellikle Ay battıktan sonraki şafak öncesi saatler, sönük meteorların bile fark edilebileceği en karanlık zaman dilimi olacak.

METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DE İZLENECEK Mİ?

Orionid meteor yağmuru, Türkiye'nin de bulunduğu Kuzey Yarım Küre'den gözlemlenebiliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve diğer şehirlerde, gökyüzünün açık olduğu bölgelerden meteorları izlemek mümkün olacak. Ancak hava durumu ve bulutluluk, gözlem koşullarını doğrudan etkileyecek.

METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

Meteor yağmurunu izlemek için şehir ışıklarından uzak, ışık kirliliğinin az olduğu ve geniş bir gökyüzü görüşü sunan alanlar tercih edilmeli. Kırsal bölgeler, yüksek tepeler ve açık araziler gözlem için en uygun noktalar arasında yer alıyor. Şehir merkezlerindeki yapay ışıklar, özellikle sönük meteorların görülmesini zorlaştırıyor. Kuzey Yarım Küre'deki gözlemcilerin güneydoğu yönüne bakarak gökyüzünü izlemesi öneriliyor.

SAATTE KAÇ METEOR GÖRÜLECEK?

NASA'nın verilerine göre Orionid meteor yağmurunun zirve döneminde, ideal karanlık gökyüzü koşullarında saatte yaklaşık 10 ila 20 meteor görülebiliyor. Çevresel ışıkların bulunduğu banliyö bölgelerinde ise bu sayının saatte 3 ila 6 meteor civarında olabileceği belirtiliyor. Gözlemlenen meteor sayısı; Ay ışığı, bulutluluk ve ışık kirliliğine göre değişiyor.

AY IŞIĞI METEOR YAĞMURUNU ETKİLER Mİ?

Evet. 2026 yılındaki Orionid zirvesi, Ay'ın büyüyen şişkin evresine denk geliyor. Bu nedenle gecenin ilk saatlerinde gökyüzü daha aydınlık olacak ve parlak Ay ışığı sönük meteorların görünürlüğünü azaltacak. NASA, bu yıl en iyi gözlem için Ay battıktan sonraki karanlık saatlerin beklenmesini öneriyor.

METEOR YAĞMURU TELESKOPSUZ İZLENİR Mİ?

Orionid meteorlarını görmek için teleskop ya da dürbün gerekmiyor. NASA, gökyüzünün geniş bir bölümünü aynı anda görebilmek için çıplak gözle gözlem yapılmasını öneriyor. Gözlemcilerin rahat bir yere uzanması ve gözlerinin karanlığa alışması için yaklaşık 30 dakika beklemesi tavsiye ediliyor. Meteorlar Avcı (Orion) Takımyıldızı yakınlarından çıkıyormuş gibi görünse de gökyüzünün farklı bölgelerinde iz bırakabiliyor.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Orionid meteor yağmuru, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın Güneş çevresindeki yörüngesinde geride bıraktığı toz ve küçük kaya parçacıklarından oluşuyor. Dünya her yıl ekim ayında bu parçacıkların bulunduğu bölgeden geçiyor. Saniyede yaklaşık 66 kilometre hızla atmosfere giren parçacıklar, hava molekülleriyle etkileşime girerek gökyüzünde parlak ışık izleri oluşturuyor. Orionidler, yüksek hızları ve parlak izleriyle tanınıyor. Meteor yağmuru 2 Ekim ile 7 Kasım tarihleri arasında etkin olduğu için zirve gecesi dışında da meteor görmek mümkün olacak.