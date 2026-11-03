Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Uzay istasyonundaki 3 NASA astronotu ABD Kongre ara seçimleri için oylarını kullandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NASA'nın 3 astronotu, ABD'de devam eden Kongre ara seçimleri için oylarını Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullandı. Astronotlardan biri elektronik oy pusulasını doldurup Texas'ın Harris bölgesine gönderdiğini belirtirken, diğer iki mürettebat da daha sonra oy kullandı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının ( Nasa ) 3 astronotu, Kongre ara seçimleri için oylarını Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullandı.

ABD'de Kongre ara seçimleri için oy kullanma işlemleri devam ederken, 3 NASA astronotunun oy kullandıkları görüntüler sosyal medyada ilgi çekti.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlardan Anil Menon'un uyku bölmesi, aynı zamanda oy kullanma kabini olarak kullanılırken, 3 Amerikalı oylarını kullandı.

Menon, sosyal medyada paylaştığı videoda, bilgisayarını kullanarak elektronik oy pusulasını doldurup Texas'ın Harris bölgesine gönderdiğini söyledi. Menon'un mürettebat arkadaşları Jessica Watkins ve Luke Delaney de daha sonra oylarını kullandı.

Harris bölgesi, NASA'nın Johnson Uzay Merkezi ve Görev Kontrol Merkezine ev sahipliği yapıyor.

ABD'li astronotlar 1997 yılından beri görev yaptıkları uzay istasyonundan oylarını kullanıyor.

Kaynak: AA
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
İstanbul'da sağanak etkili oluyor

Uyarıların ardından İstanbul'da çile başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Motosikletle gelip otele kurşun yağdırdı! Tüfeği yere atıp kaçtı

Motosikletle gelip otele kurşun yağdırdı! Bakın tüfeği ne yaptı
Sakarya'da 14 yaşındaki Murat'ın ölümünde iddianame: Sanığın olaydan önce yapay zekaya öldürme cezasını sorduğu öne sürüldü

Arkadaşını vuran gencin yapay zekaya sorduğu sorular dosyada
İstanbul'da sağanak ve maç etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

İstanbul yine kıpkırmızı oldu
Emre Belözoğlu'nun Aziz Yıldırım'ı ağlatan sözleri yeniden gündemde

Aziz Yıldırım'ı ağlatan o sözleri yeniden gündemde
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı

Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
855 yıllık sır! Kaldırmak için gelen kepçe kırılınca öylece bırakıldı

855 yıllık sır! Kaldırmak için gelen kepçe kırılınca öylece bırakıldı
Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler'den ilk açıklama

Maç kadrosuna alınmayan Arda, topu ona attı