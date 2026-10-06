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Nasa astronotu Deniz Burnham, 2021 yılında Nasa'nın astronot adayı sınıfına seçilen isimler arasında yer aldı. Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde dünyaya gelen Burnham'ın eğitim hayatı ve Nasa'ya uzanan kariyeri merak konusu oldu. Peki, Deniz Burnham kimdir? NASA astronotu Deniz Burnham nereli, Türk mü, Adanalı mı? Detaylar...

NASA ASTRONOTU DENİZ BURNHAM KİMDİR?

Deniz Melissa Burnham, 1 Ekim 1985 tarihinde Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde dünyaya geldi. NASA tarafından 2021 Astronot Adayı Sınıfı'na seçilen Burnham, Ocak 2022'de görevine başladı. NASA'nın resmi biyografisine göre Burnham, Kaliforniya Üniversitesi San Diego'dan kimya mühendisliği alanında lisans, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden ise makine mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi aldı.

Burnham, eğitim sürecinde NASA Ames Araştırma Merkezi'nde stajyer olarak da görev yaptı. NASA'nın 2024 tarihli açıklamasında, 2021 sınıfındaki astronot adaylarının 5 Mart 2024'te eğitimlerini tamamladığı belirtildi.

DENİZ BURNHAM KAÇ YAŞINDA?

Deniz Burnham, 1 Ekim 1985 doğumludur. Doğum tarihi esas alındığında 6 Ekim 2026 itibarıyla 41 yaşındadır.

DENİZ BURNHAM NERELİ, TÜRK MÜ, ADANALI MI?

Deniz Burnham, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde doğdu. NASA'nın resmi biyografisinde doğum yeri "Incirlik Air Base in Adana, Turkey" olarak yer alıyor.

Burnham'ın annesi Şahver Burnham'ın aslen Türk olduğu bilgisi de yer alıyor. Verilen bilgilere göre Şahver Burnham, askerî kariyerle ilgilenmiş ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerine katılmıştır.

Deniz Burnham'ın doğum yerinin Adana olması nedeniyle Adanalı olup olmadığı merak edilirken, NASA'nın resmi biyografisi doğum yerini Adana'daki İncirlik Hava Üssü olarak belirtmektedir. Burnham'ın çocukluğu ise anne ve babasının asker olması nedeniyle farklı yerlerde geçmiştir.

DENİZ BURNHAM BABASI VE ANNESİ KİMDİR?

Deniz Burnham'ın anne ve babası Ed Burnham ve Şahver Burnham'dır. NASA'nın resmi biyografisinde annesi Sahver Burnham'ın Fairfield, California'da yaşadığı, babası Ed Burnham'ın ise hayatını kaybettiği bilgisi yer alıyor.

Verilen bilgilere göre Burnham'ın her iki ebeveyni de askerdi. Bu nedenle Deniz Burnham çocukluğu boyunca ailesinin görevleri nedeniyle sık sık farklı yerlere taşındı.

Annesi Şahver Burnham'ın aslen Türk olduğu ve kadın subayları gördükten sonra subay olmak istediği bilgisi bulunuyor. Ancak askerî eğitim şartlarını karşılayamadığı, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerine katıldığı aktarılıyor.

DENİZ BURNHAM EĞİTİM HAYATI

Deniz Burnham'ın eğitim hayatında Vanden Lisesi'nden mezun olduğu, 2007 yılında Kaliforniya Üniversitesi San Diego'da kimya mühendisliği lisans eğitimini tamamladığı ve 2017 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden makine mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi aldığı belirtiliyor.