255 kişinin başvurduğu NASA Uzay Uygulamaları Yarışması Van'da başladı

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Van'da İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) ev sahipliğinde düzenlenen NASA Uzay Uygulamaları Yarışması (NASA Space Apps Challenge) başladı.

Tuşba Gençlik Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen yarışmaya katılan genç girişimci, bilim insanı ve yazılımcılar, jüri üyelerinin gözetiminde projeleri üzerinde çalıştı.

Programın açılışında konuşan İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, yarışmaya 255 kişinin başvurduğunu, başvuruların devam ettiğini belirtti.

Yarışmaya ikinci kez ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Gedik, şunları kaydetti:

"Günümüzde ülkelerin gelişmişliği sahip oldukları doğal kaynakları, üretim kapasiteleri ve ekonomik büyüklükleriyle ölçülmüyor. Bilgi üretme, teknolojiyi geliştirme, yenilikçi fikirleri ekonomik değerlere dönüştürme ve yetişmiş insan kaynağını harekete geçirme kabiliyeti ülkelerin geleceğini belirliyor. Bu nedenle teknolojiye yatırım yapmak, insanımıza ve geleceğimize yatırım yapmaktır diye düşünüyorum."

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Görmez de bu tür organizasyonların Van ve bölge için önem taşıdığını belirterek, "Geçen yıla kıyasla farklı bir noktadayız. Büyük bir oluşum söz konusu. Gelecek yıl da aynı kararlılıkla devam edeceğini temenni ediyorum." dedi.

Yarın sona erecek yarışmaya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun, Dışişleri Bakanlığı Van Temsilcisi Büyükelçi Emre Zeki Karagöl ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA