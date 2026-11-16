Leonid meteor yağmuru nedir? Neden her kasım görülüyor?

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Leonid meteor yağmuru, 55P/Tempel-Tuttle adlı kuyruklu yıldızın yörüngesinde bıraktığı toz ve küçük kaya parçalarının Dünya atmosferine girip yanmasıyla oluşan bir gök olayı. NASA'nın verilerine göre yağmur bu yıl 6 Kasım ile 30 Kasım arasında etkin. American Meteor Society'nin tahmini zirveyi 18 Kasım 2026'da 00.00 UTC'ye, yani Türkiye saatiyle 18 Kasım sabahı 03.00'e koyuyor.

LEONİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Meteor yağmuru, Dünya'nın bir kuyruklu yıldızın arkasında bıraktığı parçacık bulutunun içinden geçtiği günlerde gökyüzünde normalden çok kayan yıldız görülmesi demek. Leonidlerin kaynağı 55P/Tempel-Tuttle. Kuyruklu yıldızı 1865'te William Tempel, 1866'da Horace Tuttle keşfetti. Güneş'in çevresindeki bir turunu yaklaşık 33 yılda tamamlıyor.

Adını Aslan takımyıldızından alıyor. Meteorların izleri geriye doğru uzatıldığında Aslan takımyıldızındaki bir noktada birleşiyor; gökbilimciler bu noktaya radyant diyor. Yine de meteorlar gökyüzünün her yerinde görülebiliyor. NASA, radyanta doğrudan bakıldığında izlerin kısa göründüğünü, biraz yana bakınca daha uzun izler yakalandığını belirtiyor.

NEDEN HER KASIM GÖRÜLÜYOR?

Dünya her yıl kasım ortasında, Güneş çevresindeki yörüngesinde Tempel-Tuttle'ın bıraktığı parçacıkların arasından geçiyor. Bu parçalar atmosfere saniyede yaklaşık 71 kilometre hızla giriyor. NASA'ya göre Leonidler bilinen en hızlı meteorlar arasında. Sürtünmeyle ısınan parçalar yanarken gökyüzünde kısa bir ışık izi bırakıyor.

BU YIL KAÇ METEOR GÖRÜLECEK?

EarthSky'ın aktardığına göre karanlık bir yerde, Ay ışığı olmadan zirve saatlerinde saatte 10-15 meteor görülebilir. Ay 17 Kasım'da ilk dördün evresinde olacak ve gece yarısı civarında batacak; bu yüzden en verimli saatler olan gece yarısından şafağa kadar gökyüzü karanlık kalacak. Aslan takımyıldızı gece yarısı civarında doğuyor, şafağa doğru en yükseğe çıkıyor. Bilim insanları bu yıl bir meteor fırtınası beklemiyor.

LEONİD FIRTINASI NE DEMEK?

Saatte en az 1.000 meteor görülen yağmurlara fırtına deniyor. Leonidler, kuyruklu yıldız Güneş'e yaklaştığı yıllarda birkaç kez fırtına üretti. 12-13 Kasım 1833 gecesi saatte on binlerce meteor görüldüğü tahmin ediliyor; olay ABD'de "yıldızların düştüğü gece" diye anılıyor. 17 Kasım 1966 sabahı yaklaşık 15-20 dakika boyunca benzer bir yoğunluk yaşandı. NASA'ya göre son Leonid fırtınası 2002'deydi. Kuyruklu yıldızın bir sonraki yaklaşması 2031 başında bekleniyor.