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Perseverance, Mars'ta 45,22 kilometreyle Dünya dışı mesafe rekorunu kırdı

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NASA, Perseverance keşif aracının Mars yüzeyinde 45,22 kilometre yol giderek Dünya dışı bir gök cisminde en uzun mesafe rekorunu kırdığını açıkladı. Araç, Opportunity'nin 45,16 kilometrelik rekorunu geride bıraktı; NASA görev süresini yaklaşık 2028 sonuna kadar uzattı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Perseverance keşif aracı, Mars yüzeyinde 45,22 kilometre yol giderek Dünya dışındaki bir gök cisminin yüzeyinde en uzun mesafeyi katetme rekorunu kırdı.

NASA'dan Perseverance aracının Mars misyonuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, 2 bin 6'ncı Mars gününde rekoru kıran araç, 2004-2018 yıllarında Mars'ı keşfeden Opportunity aracının 45,16 kilometrelik rekorunu geride bıraktı.

Opportunity'nin yaklaşık 15 yılda katettiği mesafeye Perseverance, 5,5 yılda ulaştı.

Perseverance'ın Mars yüzeyinde 45,22 kilometre yol katederek Dünya dışındaki bir gök cisminin yüzeyinde en uzun mesafeyi katetme rekorunu kırmasında, engelleri tespit ederek güvenli güzergahı belirlemesini sağlayan AutoNav adlı otonom navigasyon sistemi önemli rol oynadı.

Araç, katettiği toplam mesafenin yüzde 90'ından fazlasını bu sistem sayesinde insan müdahalesi olmadan tamamladı.

NASA, Perseverance'ın Mars'taki Jezero Krateri'nin kenarını keşfetmeye devam etmesi için görev süresini uzatarak yaklaşık 2028'in sonuna kadar devam etmesini onayladı.

Jezero Krateri'nde geçmişte bir gölün bulunduğu düşünülürken Perseverance, bölgenin jeolojik geçmişini ve mikrobiyal yaşama elverişli koşulların varlığını araştırıyor.

Araç, daha önce Cheyava Falls adı verilen bir kayanın geçmişte mikroskobik yaşama ev sahipliği yaptığına dair ipuçları olabilecek özellikler keşfetmişti.

Kaynak: AA
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