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NASA: Venezuela'da 58 bin 870 bina depremden etkilendi

NASA: Venezuela'da 58 bin 870 bina depremden etkilendi
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NASA ve ESA uydu verilerine göre Venezuela'daki depremlerde 58 bin 870 binanın hasar gördüğü veya yıkıldığı açıklandı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, Venezuela'da meydana gelen depremlerde 58 binden fazla binanın hasar gördüğünü bildirdi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) araştırmacıları, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından işletilen 'Sentinel-1' uydusunun afet bölgesinden 25 Haziran'da elde ettiği güncel radar verilerini inceledi. Uydu verilerine göre, Venezuela'daki depremlerde 58 bin 870 bina hasar gördü veya yıkıldı. NASA'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, uydularının bölgedeki çalışmalara doğrudan katkı sağladığı belirtildi. Açıklamada, "Uydular sahadaki ekiplerin depremin etkilerini değerlendirmelerine ve müdahale çalışmalarını yönlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla kritik destek sunmakta, anlık görüntü ile veri akışı sağlamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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