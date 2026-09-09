NASA’nın uzay beslenmesi hedefi Aydın’da 7 patenti birleştirdi

ADÜ Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Karya Farma HBX Ar-Ge Academy, NASA'nın derin uzay görevlerine yönelik beslenme yaklaşımından esinlenerek düşük hacimli yeni nesil bir gıda bileşimi geliştirdiğini duyurdu. Çeyrek asırlık bilimsel birikimin ürünü olan bileşimin; salgın, afet ve savaş gibi olağanüstü durumlarda beslenmeye destek sağlaması hedeflendiği kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Karya Farma HBX AR-GE Academy Kurucusu Hakan Başlık, Türk bilim insanlarının endemik bitkiler ve deniz ürünleri üzerinde yaklaşık çeyrek asırdır sürdürdüğü araştırmaları yeni bir projede bir araya getirdiklerini ifade ederek, "NASA'nın uzun süreli uzay görevlerinde astronotların beslenmesine ilişkin ortaya koyduğu düşük hacim, yüksek besin değeri ve sürdürülebilirlik ölçütlerinden esinlenerek, 7 farklı patent çalışmasından elde ettiğimiz bilimsel birikimi ortak bir gıda bileşimi modeline dönüştürdük" diyerek proje çerçevesinde geliştirilen bileşimin çok düşük miktarda tüketilerek günlük besin ihtiyacına yoğun katkı sunması hedeflendiği belirtildi.

"Sadece uzay için değil, insanlığın zor günleri için"

Formülasyonun ayrıca mide ve bağırsak sistemini mümkün olduğunca yormadan temel besin bileşenlerinin alınmasına yardımcı olacak şekilde geliştirilmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada "Endemik bitkiler ve deniz ürünlerinden elde edilen bileşenlerin kullanıldığı çalışmada; Omega-3, Omega-6 ve Omega-9 yağ asitleri ile çeşitli mineraller, fenolik maddeler ve antioksidan özellik gösteren doğal bileşenler üzerinde duruluyor. Proje yalnızca astronotların beslenmesi amacıyla düşünülmedi. Aynı sistemin yeryüzündeki olağanüstü koşullarda da önemli bir destek modeli oluşturabilecek şekilde çalışılıyor. Düşük hacimli gıda bileşiminin; salgın hastalıklar, depremler, büyük yangınlar, savaşlar, kitlesel göçler ve gıda tedarikinin kesintiye uğradığı durumlarda insanların temel beslenmesine destek olması amaçlanıyor. Az yer kaplaması ve kolay taşınabilmesi hedeflenen ürünün; acil durum stoklarında, arama-kurtarma çalışmalarında, sahra koşullarında ve ulaşılması güç bölgelerde değerlendirilmesi planlanıyor" denildi.

"Astronotların yaşam alanına uygun olacak"

Uzay görevlerinde kullanılacak her ürünün ağırlığı, kapladığı alan, raf ömrü ve oluşturduğu atık büyük önem taşıdığını bu nedenle geliştirilen gıda bileşiminin küçük hacimli, uzun süre korunabilir ve geri dönüşüm odaklı yaşam sistemlerine uyum sağlayabilecek bir yapıya kavuşturulmasını amaçladıklarını kaydeden Başlık, "Ambalajından kullanım miktarına kadar bütün aşamaların uzay koşulları dikkate alınarak değerlendirilmesi planlanırken, ürünün tüketim sonrasında mümkün olan en düşük atığı oluşturması da çalışmanın temel hedefleri arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"7 patentten ortak bilimsel model"

Karya Farma HBX AR-GE Academy'nin patent portföyünde; farklı nutrasötik bileşimler, doğal kaynaklı içerikler, antioksidan özellikler, bağışıklık sistemini desteklemeye yönelik çalışmalar ve çeşitli biyolojik etkileri araştırılan formülasyonlar bulunduğunu ifade eden Karya Farma HBX Ar-Ge Academy Kurucusu Hakan Başlık, "Yeni projede söz konusu patentlerin doğrudan bir araya getirilmesinden ziyade, bu çalışmalardan elde edilen bilimsel bilgi ve deneyimin ortak bir formülasyon modeli içerisinde değerlendirilmesi hedefleniyor. Burada çeyrek asırlık çalışmamızın bir karşılığı var. Endemik bitkilerimiz ve deniz ürünlerimiz üzerinde uzun yıllardır bilimsel araştırmalar yürütüyoruz. Yedi farklı patent çalışmasından elde ettiğimiz bilgi birikimini, insanlığın temel ihtiyaçlarından biri olan beslenme alanında yeni bir sisteme dönüştürdük" diyerek NASA'nın hedefinin kendilerine bu çalışmada adeta yol gösterdiğini belirtti.

"Vücudun doğal savunmasını desteklemesi hedefleniyor"

Gıda bileşiminin yalnızca besin değeri açısından ele alınmadığını kaydeden Başlık, "Hedefimiz, mümkün olan en düşük kullanım miktarıyla günlük beslenmeye güçlü katkı sağlayan, mide ve bağırsakları mümkün olduğunca yormayan bir bileşim ortaya çıkarmaktır. Aynı zamanda içerdiği doğal ve biyoaktif bileşenlerle bağışıklık sistemini ve vücudun mikroorganizmalara karşı doğal savunmasını desteklemesini amaçlıyoruz" diyerek bu çalışma ile uzay görevlerinin yanı sıra afet çantalarında da bulundurulacak bir ürün oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı