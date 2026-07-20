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Muğlaspor, Akyaka'nın turkuazını formasına taşıdı

Muğlaspor, Akyaka'nın turkuazını formasına taşıdı
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1. Lig'in yeni ekibi Muğlaspor, 2026-2027 sezonunda kullanacağı Akyaka temalı alternatif formasını tanıttı. Formada Akyaka'nın turkuaz denizinden ilham alındığı belirtildi. Akyaka, NASA'nın paylaştığı görüntüler ve BM'nin en iyi turizm köyleri listesiyle de dikkat çekiyor.

1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor, 2026-2027 sezonunda kullanacağı ' Akyaka' isimli alternatif formasını tanıttı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, alternatif formanın tasarımında Akyaka'nın turkuaz renkli denizinden ilham alındığı belirtildi. Açıklamada, "2026-2027 sezonu alternatif formamızda, Akyaka'nın eşsiz turkuaz denizinden ilham aldık. Muğla'mızın doğasını ve güzelliklerini sahaya taşıyan Akyaka forması sizlerle" ifadelerine yer verildi.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı, 'Sakin Şehir' unvanına sahip Akyaka Mahallesi, doğal güzellikleriyle uluslararası alanda da dikkati çekiyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 22 Nisan 2021 Dünya Günü'nde Kadın Azmağı'nın fotoğrafını, "Vay be. Güzelliğini yaşayın" notuyla sanal medya hesabından paylaşmıştı. Akyaka, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü tarafından açıklanan 2025 yılının 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde de yer almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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