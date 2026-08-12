Bugün yerçekimi duracak mı, 12 Ağustos yerçekimi gerçek mi?

“12 Ağustos yerçekimi gerçek mi, bugün yerçekimi duracak mı?” soruları, sosyal medyada dolaşan iddiaların ardından en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Paylaşımlarda Dünya’nın 7 saniyeliğine yerçekimini kaybedeceği öne sürülürken, bilimsel açıklamalar bu senaryonun gerçeği yansıtmadığını ortaya koyuyor. Dünya’nın yerçekimi gezegenin kütlesinden kaynaklandığı için birkaç saniyeliğine ortadan kalkması fizik kuralları açısından mümkün değil.

12 AĞUSTOS BUGÜN YER ÇEKİMİ DURACAK MI? İDDİALAR GERÇEK Mİ, SAAT KAÇTA BEKLENİYOR?

12 Ağustos'ta yer çekimi duracak mı, bugün ne olacak ve yer çekimi gerçekten 7 saniyeliğine ortadan kalkacak mı? Sosyal medya platformlarında hızla yayılan iddialar nedeniyle bu sorular gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. TikTok, Instagram ve farklı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videolarda, 12 Ağustos 2026'da Dünya'nın yer çekiminin kısa süreliğine kaybolacağı öne sürülüyor. İddiaya göre bu olay sırasında insanların ve çeşitli nesnelerin havaya yükseleceği belirtiliyor.

Paylaşımlarda ayrıca söz konusu olayın 14.33 UTC'de, Türkiye saatiyle 17.33 civarında gerçekleşeceği ileri sürülüyor. Bazı paylaşımlarda ise "Project Anchor" adı verilen gizli bir projenin bulunduğu ve Nasa'nın bu durumdan haberdar olduğu iddia ediliyor. Ancak söz konusu iddialar bilimsel gerçeklerle örtüşmüyor. Peki, 12 Ağustos'ta yer çekimi duracak mı? İşte sosyal medyada gündem olan iddianın detayları ve bilimsel açıklaması.

12 AĞUSTOS'TA YER ÇEKİMİ DURACAK MI?

12 Ağustos'ta Dünya'nın yer çekiminin 7 saniyeliğine tamamen ortadan kalkacağı yönündeki iddia gerçeği yansıtmıyor. Sosyal medyada yayılan paylaşımlarda belirli bir saatte insanların yerden yükseleceği ve yer çekiminin yeniden devreye girmesiyle büyük bir felaket yaşanacağı öne sürülse de bu senaryoyu destekleyen herhangi bir bilimsel veri bulunmuyor.

Yer çekimi, Dünya'nın kütlesinden kaynaklanan temel bir fiziksel kuvvet. Dünya'nın kütlesi ve yapısı düşünüldüğünde, yer çekiminin birkaç saniyeliğine tamamen ortadan kalkması mümkün değil. Dolayısıyla 12 Ağustos'ta insanların havaya fırlaması veya Dünya'nın yer çekimini kaybetmesi beklenmiyor.

YER ÇEKİMİ SAAT KAÇTA DURACAK?

Sosyal medyada yer alan iddialarda yer çekiminin 12 Ağustos'ta saat 14.33 UTC'de, yani Türkiye saatiyle 17.33 civarında ortadan kalkacağı ileri sürülüyor. Ancak bu saat için bilimsel veya astronomik bir dayanak bulunmuyor.

Dolayısıyla 17.33'te Dünya'da yer çekiminin durması gibi bir durum söz konusu değil. Paylaşımlarda belirtilen saat, doğrulanmış bir bilimsel olayın zamanı olarak kabul edilemez.

NASA'DAN YER ÇEKİMİ İDDİALARINA YANIT

Yer çekiminin 12 Ağustos 2026'da kaybolacağı yönündeki iddialar Nasa'ya da dayandırıldı. Ancak sosyal medyada anlatılanların aksine Nasa'nın Dünya'nın yer çekimini kaybedeceğine ilişkin bir uyarısı bulunmuyor.

İddialarla ilgili NASA sözcüsünün Snopes'a yaptığı açıklamada, Dünya'nın 12 Ağustos 2026'da yer çekimini kaybetmeyeceği belirtildi. Yer çekiminin Dünya'nın kütlesi tarafından belirlendiği ve bu kuvvetin ortadan kalkması için gezegenin kütlesinin yok olması gerektiği ifade edildi.

"PROJECT ANCHOR" İDDİASI NEDİR?

Sosyal medya paylaşımlarında dikkat çeken bir başka iddia ise "Project Anchor" adı verilen gizli bir operasyonun bulunduğu yönünde. Paylaşımlarda NASA'nın söz konusu proje kapsamında hazırlık yaptığı ve olası sonuçları önlemek için milyarlarca dolar harcandığı öne sürülüyor.

Ancak bu iddiaları doğrulayan güvenilir bir bilimsel veya resmi kaynak bulunmuyor. "Project Anchor" anlatısı, sosyal medyada yayılan yer çekimi senaryosunun bir parçası olarak öne çıkıyor.

İNSANLAR 15-20 METRE HAVAYA UÇACAK MI?

Sosyal medyada yayılan bazı videolarda yer çekiminin birkaç saniyeliğine ortadan kalkması halinde insanların 15-20 metre kadar havaya yükseleceği iddia ediliyor. Ancak bu anlatım da gerçekçi değil.

Dünya'nın yer çekiminin bir anda tamamen kapanması fizik kurallarıyla bağdaşmıyor. Ayrıca kütleçekim kuvvetinin "açılıp kapanan" bir sistem olmadığı özellikle vurgulanıyor. Bu nedenle 12 Ağustos'ta insanların gökyüzüne doğru savrulması veya toplu şekilde havaya yükselmesi beklenen bir olay değil.

KÜTLEÇEKİM DALGALARI YER ÇEKİMİNİ DEĞİŞTİRİR Mİ?

Yer çekimi iddiasının gündeme gelmesiyle birlikte kütleçekim dalgaları da tartışılmaya başlandı. Ancak kütleçekim dalgalarının Dünya üzerindeki yer çekimini günlük yaşamda hissedilebilecek veya tamamen ortadan kaldırabilecek seviyede değiştirmesi söz konusu değil.

Uzmanların temel fizik kurallarına ilişkin değerlendirmeleri, Dünya'nın yer çekiminin 12 Ağustos'ta birkaç saniyeliğine kaybolacağı iddiasını desteklemiyor.

12 AĞUSTOS'TA NE OLACAK?

12 Ağustos 2026'da Dünya'nın yer çekiminin durması, insanların havaya yükselmesi veya milyonlarca kişinin bu nedenle hayatını kaybetmesi beklenmiyor. Sosyal medya platformlarında yayılan 7 saniyelik yer çekimi kaybı senaryosu bilimsel bir gerçek değil.

Özetle, "12 Ağustos'ta yer çekimi duracak mı?" sorusunun yanıtı hayır. Sosyal medyada belirtilen 17.33 saati de doğrulanmış bir yer çekimi olayına işaret etmiyor. Vatandaşların bu tür paylaşımları güvenilir bilimsel ve resmi kaynaklardan kontrol etmesi önem taşıyor.