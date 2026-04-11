Haberler

NASA'nın tarihi görevinde 4 astronot Dünya'ya ulaştı

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NASA'nın 1972'den bu yana Ay'ın çevresine gerçekleştirdiği ilk insanlı yolculuk olan Artemis II görevi, 4 astronotun güvenle Dünya'ya geri dönmesiyle başarılı bir şekilde tamamlandı. Görev, yarım asrı aşan aranın ardından Ay çevresinde gerçekleştirilen ilk insanlı uçuş oldu.

  • NASA'nın Artemis II görevi, 1972'den bu yana Ay'ın çevresine gerçekleştirilen ilk insanlı yolculuk olarak tamamlandı.
  • Artemis II mürettebatı, Dünya'dan yaklaşık 406 bin 765 kilometre uzaklaşarak insanlık tarihinde şimdiye kadar ulaşılan en uzak mesafeye erişti.
  • Orion uzay aracı, ABD'nin San Diego şehri açıklarına paraşüt yardımıyla iniş yaptı ve 4 astronot sağlık kontrolü için 'USS John P. Murtha' gemisine transfer edildi.

Nasa astronotları Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu Jeremy Hansen'i Dünya'ya geri getiren Orion uzay aracı, yerel saatle 17: 07'de ABD'nin San Diego şehri açıklarına paraşüt yardımıyla iniş yaptı. Görev Komutanı Reid Wiseman, inişin ardından tüm mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu doğruladı. ABD Donanması'na bağlı bir ekip yardımıyla Orion uzay aracından çıkarılan 4 astronot, sağlık kontrolünden geçmek üzere helikopterlerle "USS John P. Murtha" gemisine transfer edildi.

TRUMP'TAN ARTEMİS II MÜRETTEBATINA TEBRİK

Abd Başkanı Donald Trump, görevin tamamlanmasının ardından sosyal medyadan bir mesaj yayınlayarak, Artemis II mürettebatını tebrik etti. Tüm yolculuğun ve inişin muhteşem geçtiğini belirten Trump, "ABD Başkanı olarak bundan daha fazla gurur duyamazdım" dedi. Artemis II mürettebatını yakında Beyaz Saray'da ağırlamayı dört gözle beklediğini belirten Trump, "Bunu tekrar yapacağız ve sonraki adım Mars!" ifadelerini kullandı.

ARTEMİS II MERETTEBATI YILLAR SONRA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

NASA'nın 1972'den bu yana Ay'ın çevresine gerçekleştirdiği ilk insanlı yolculuk olan Artemis II görevi 1 Nisan'da resmen başlamıştı. 4 astronotun içinde bulunduğu Orion uzay aracını taşıyan Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi, yerel saat ile 18: 35'te ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı. Mürettebatın Ay yüzeyine iniş yapmayacağı, ancak Dünya yörüngesinden ayrılarak Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarına gideceği bildirilmişti. Görevde yer alan 4 astronot, Dünya'dan yaklaşık 406 bin 765 kilometre uzaklaşarak insanlık tarihinde şimdiye kadar ulaşılan en uzak mesafeye erişmişti. Böylece 1970'teki Apollo 13 görevinde kırılan önceki rekor 6 bin 602 kilometrelik ek mesafe ile yenilenmişti. 

Ayrıca bu yolculuk, yarım asrı aşan aranın ardından Ay çevresinde gerçekleştirilen ilk insanlı uçuş oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş taraftarından Cengiz Ünder'e protesto

Dört gol attıkları maçta hayatının şokunu yaşadı

İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler

Netanyahu'dan NATO üyesi ülkeye tehdit gibi sözler

Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu

Kayıp olarak aranıyordu; metruk binada korkunç bir şekilde bulundu
Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım şimdiden belli oldu
Beşiktaş taraftarından Cengiz Ünder'e protesto

Dört gol attıkları maçta hayatının şokunu yaşadı

İki meslek grubuna daha yeşil pasaport yolda

İki meslek grubuna daha yeşil pasaport yolda
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi