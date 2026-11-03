NASA'nın 3 astronotu uzaydan oylarını Harris ilçesine gönderdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD'de milyonlarca seçmenin Kongre ara seçimleri için sandık başına gittiği gün, İran devlet medyasında yayımlanan bir afişte ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik ölüm tehdidi içeren ifadeler kullanıldı. Afişte, İngilizce ve Farsça "Trump'ı öldüreceğiz" mesajına yer verildi.

TRUMP'A AÇIK ÖLÜM TEHDİDİ

Görselde ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu dört kişi, arkalarında ABD ve İsrail bayrakları bulunan alevler içindeki bir kompozisyonda gösterildi.

Afişin orta bölümünde İngilizce büyük harflerle "WE WILL KILL TRUMP" (Trump'ı öldüreceğiz) ifadesine yer verildi.

TAHRAN'DAKİ GÖSTERİLER İÇİN ÇAĞRI

Farsça ifadelerin de bulunduğu afişte, 13 Aban dolayısıyla düzenlenecek gösterilere katılım çağrısı yapıldı.

İran takviminde 13 Aban'a karşılık gelen 4 Kasım, 1979 yılında Tahran'daki ABD Büyükelçiliğinin işgal edilmesinin yıl dönümü olarak anılıyor. Ülkede her yıl bu tarihte ABD karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Afişte, Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek etkinliğin duyurusu da yer aldı.

TAHRAN'DA ABD KARŞITI AFİŞLER

Öte yandan AFP'nin 3 Kasım tarihli haberine göre, Tahran'daki İnkılap Meydanı'na da Trump'ı hedef alan dev bir pankart asıldı. Kentteki başka afişlerde Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Netanyahu'nun tasvirlerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı