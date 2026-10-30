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NASA, Mali'deki Mars göktaşı Teghaza 001'in 4,1 milyar yıldan eski olduğunu belirledi

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NASA öncülüğündeki araştırmada, 2022'de Sahra Çölü'nde bulunan Teghaza 001 adlı Mars göktaşının 4,1 milyar yıldan daha eski olduğu belirlendi. İncelemeler, yaklaşık 4,1 milyar yıl önce suyun kayanın yapısını değiştirdiğini ortaya koydu; sonuçlar Science dergisinde yayımlandı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) öncülüğündeki araştırmada, Mali'de bulunan Mars kökenli bir göktaşının 4,1 milyar yıldan daha eski olduğu ve gezegenin geçmişine ilişkin yeni bilgiler sunduğu belirlendi.

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarından yapılan açıklamaya göre, 2022'de Sahra Çölü'nde bulunan yaklaşık 800 gram ağırlığındaki "Teghaza 001" adlı göktaşı üzerinde incelemeler yürütüldü.

Araştırmacılar, Dünya'da bulunan en eski üç Mars göktaşından biri olan Teghaza 001'in, Mars'ın erken dönemlerinde oluştuğunu tespit etti.

Göktaşındaki mineralleri inceleyen bilim insanları, yaklaşık 4,1 milyar yıl önce suyun kayanın yapısını değiştirdiğini ve göktaşının bu tarihten daha önce oluştuğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, bulguların Mars'ın erken dönemlerine ilişkin yeni bilgiler sunduğunu ve su döngüsü ile gezegenin kabuğunun oluşum sürecinin anlaşılmasına katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Çalışmanın sonuçları, Science dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA
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