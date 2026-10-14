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NASA astronotu Deniz Burnham, 2027'deki ISS görevi için test detaylarını paylaştı

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NASA astronotu Adana doğumlu Deniz Burnham, Mart 2027'deki ilk uzay yolculuğu öncesi SAFER yeterlilik denemesi ve VR destekli simülasyon görüntülerini paylaştı. Burnham, ISS görevinde Dünya'daki insanlara fayda sağlayacak bilimsel araştırmaları yönetecek.

NEW ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu, Adana doğumlu Deniz Burnham, gelecek yıl yapacağı uzay yolculuğu için geçirdiği güvenlik testlerine dair detayları paylaştı.

Burnham, sosyal medya hesabında, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) gerçekleştirilecek uzun süreli bir görev olan "Expedition 76" için halihazırda NASA'da devam eden eğitimine dair görsellere yer verdi.

Adana doğumlu NASA astronotu Burnham, paylaştığı fotoğraf ve videoların altına, "Bu görüntüler, kendi kendimi kurtarma işlemini başarıyla gerçekleştirebildiğimi kanıtlamam gereken SAFER (Uzay Aracı Dışı Faaliyetlerde Kurtarma için Basitleştirilmiş Yardımcı Sistem) yeterlilik denememden. Yeterlilik sürecini tamamladıktan sonra eğitmenim, üzerinde çalışması gerçekten ilginç ve zorlu olan birkaç ek kurtarma senaryosu daha ekledi." ifadelerine yer verdi.

Video görüntülerinde taktığı VR gözlükleri sayesinde bir uzay aracının dış yüzeyinde uzay yürüyüşü yapıyormuş gibi deneyim yaşadığı gözlenen Burnham, uzay yolculuğunda kullanması gereken bazı el aletlerini de test etti.

Burnham'ın paylaştığı fotoğraflarda, NASA eğitmenleri ile yoğun testlerden geçtiği ve simülasyon eğitimine tabi tutulduğu görüldü.

NASA'nın Texas'ta bulunan Johnson Uzay Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, Burnham'ın Mart 2027'de çıkacağı ilk uzay yolculuğunda, insanları Ay ve Mars'a yapılacak gelecekteki keşif görevlerine hazırlamaya yardımcı olacağı ve " Dünya'daki insanlara fayda sağlayacak bilimsel araştırmalar ile teknoloji eğitimlerini yöneteceği" belirtildi.

Burnham'ın ISS yolculuğu, Rus kozmonotlar Dmitri Petelin ve Konstantin Borisov ile Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Roscosmos'a ait Soyuz MS-30 uzay aracıyla gerçekleşecek.

Kaynak: AA
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