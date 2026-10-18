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NASA'ya göre Orionid meteor yağmuru 21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece zirve yapacak

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NASA'ya göre Orionid meteor yağmuru 21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece zirve yapacak
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NASA'ya göre Orionid meteor yağmuru 2 Ekim-12 Kasım arasında etkili olacak ve 21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece en yoğun dönemine ulaşacak. Işık kirliliği az bir yerde teleskopsuz izlenebilecek, ancak 26 Ekim'deki dolunaya yaklaşan Ay görülebilecek meteor sayısını etkileyebilir.

Gökyüzü geceleri dünyanın dört bir yanından izlenebilecek Orionid meteor yağmuru ile aydınlanacak. Nasa"yılın en güzel meteor yağmurlarından biri" olarak tanımlıyor. Nasa'ya göre, meteor yağmuru bu yıl 2 Ekim ile 12 Kasım tarihleri arasında etkili olacak ve 21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece en yoğun dönemine ulaşacak.Orionid meteor yağmuru nedir?

Meteorların Orion takımyıldızındaki bir noktadan kaynaklandığı düşünülüyor ve isimleri de buradan geliyor.Orionid meteor yağmuru, Dünya'nın Halley kuyrukluyıldızının arkasında kalan yığının içinden geçmesiyle gerçekleşiyor.Enkaz daha sonra saniyede yaklaşık 66 kilometre hızla Dünya atmosferine giriyor.Havayla sürtünmesi sonucu buharlaşıyor ve ve meteor dediğimiz ışık çizgilerini oluşturuyor.Bunlar gökyüzünde birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürebiliyor. Orionidler, Halley Kuyrukluyıldızı'ndan kopan parçaların oluşturduğu iki meteor yağmurundan biri.Diğeri ise yılın daha erken dönemlerinde, Mayıs ayı civarında görülen Eta Aquariids gök taşı yağmuru.Orinoir meteor yağmuru ne zaman görünür olacak? Orionid meteor yağmuru ekim ve kasım ayları arasında aktif olabiliyor.Ancak NASA'ya göre meteorları görmek en iyi zaman 22 Ekim gecesi ve 23 Ekim sabahının erken saatleri olacak.Ayrıca gece gökyüzünde parlak yıldızlar olduğunda da görülebilecek.

Orinoid meteor yağmurunu nasıl görebilirsiniz? Yapmanız gereken ilk şey, mümkün olduğunca az ışık kirliliği olan, karanlık bir yer bulmak.NASA, şehirlerden ve sokak lambalarından uzak bir yer seçmenizi ve hava koşullarına hazırlıklı olmanızı tavsiye ediyor.NASA, "Karanlıkta 30 dakikadan kısa bir sürede gözleriniz uyum sağlayacak ve meteorları görmeye başlayacaksınız" diye de ekliyor.Kuzey yarımküredeyseniz güneydoğuya, güney yarımküredeyseniz kuzeydoğuya doğru bakın.Teleskopa ihtiyacınız yok; koşullar uygunsa, meteor yağmurunu çıplak gözle görebilirsiniz. Ay, 26 Ekim'deki dolunay evresine yaklaşırken giderek daha fazla aydınlanacağı için Orionidlerin en yoğun olduğu dönemde görülebilecek meteor sayısını etkileyebilir.Ay ışığı, daha sönük meteorların bir bölümünü görmeyi zorlaştırabilir.

BBC
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