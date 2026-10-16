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SpaceX Dragon, 2.860 kilogramla Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi

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SpaceX Dragon, 2.860 kilogramla Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi
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NASA'nın SpaceX Dragon kargo aracı, 2.860 kilogram bilimsel ekipman ve çeşitli malzemeyi Uluslararası Uzay İstasyonu'na otonom kenetlenerek teslim etti. Araç, Florida'daki Cape Canaveral'dan salı günü fırlatıldı ve SpaceX'in NASA adına yaptığı 35. ticari ikmal görevini gerçekleştirdi.

LOS ANGELES, 16 Ekim (Xinhua) -- Nasa'nın SpaceX Dragon kargo uzay aracı, yörüngedeki Uluslararası Uzay İstasyonu'na bilimsel ekipmanlar ve çeşitli malzemeler götürdü.

Nasa'nın açıklamasına göre 2.860 kilogram kargo taşıyan uzay aracı, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Gücü İstasyonu'ndan salı günü ABD Doğu saatiyle 06.33'te uzaya gönderildi.

Uzay aracı perşembe günü Doğu saatiyle 10.27'de uzay istasyonuna otonom şekilde kenetlendi.

Açıklamaya göre uzay aracı istasyona mürettebat için gerekli materyallerin yanı sıra istasyon için geliştirilen katlanabilir güneş panellerinin son seti, yerçekimsiz ortamda yapay retina imalatı için gerekli donanım ve büyük ölçekli ilaç testlerini geliştirmeye yönelik üç boyutlu kalp dokusu modelleri gibi çeşitli bilimsel araştırma materyallerini teslim etti.

Kargo aracının kasım ortalarında zamana duyarlı araştırma materyalleri ve kargoyla birlikte istasyondan ayrılarak Dünya'ya dönmesi ve Kaliforniya açıklarında denize iniş yapması planlanıyor.

Kargo aracı, SpaceX'in NASA adına gerçekleştirdiği 35. ticari ikmal görevini gerçekleştirmiş oldu.

Kaynak: Xinhua
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