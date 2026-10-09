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Eski NASA astronotu Antonelli, Türkiye'nin Somali'deki uzay limanı için heyecanlandı

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Emekli NASA astronotu Dominic Antonelli, Türkiye'nin Somali'de inşasına başladığı uzay limanını Ekvator'a yakınlığı nedeniyle heyecan verici buldu. Antonelli, Türkiye'nin Ay ve Mars çalışmalarının heyecanını artırdığını, uzay sektörünün gençlere istihdam fırsatları sunduğunu söyledi.

Emekli NASA astronotu Dominic Antonelli, Türkiye'nin Somali'de inşasına başladığı uzay limanına ilişkin, "Ekvator yakınlarında bir fırlatma üssü bulunması fikri beni heyecanlandırıyor çünkü kuzeydeki fırlatma sahalarından zor ulaşılabilecek yörüngelere, ekvatordan daha kolay ulaşabiliyoruz." dedi.

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı ile SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortaklığı"nda Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Astronotik Kongresi (IAC 2026), farklı ülkelerden astronot, bilim insanı, mühendis ve sektör temsilcilerini buluşturdu.

Kongreye katılan Antonelli, AA muhabirine, Türkiye'nin uzay çalışmalarını yakından takip ettiğini, Türkiye'nin ilk astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'i birkaç yıldır tanıdığını söyledi.

Türkiye'nin Somali'de fırlatma kompleksi kurma projesini ise kısa süre önce öğrendiğini ifade eden Antonelli, "Ekvator yakınlarında bir fırlatma üssü bulunması fikri beni heyecanlandırıyor çünkü kuzeydeki fırlatma sahalarından zor ulaşılabilecek yörüngelere, ekvatordan daha kolay ulaşabiliyoruz." diye konuştu.

Antonelli, Türkiye'nin uzay alanında attığı adımların giderek daha fazla ilgi uyandırdığına dikkati çekerek, Ay'a yönelik çalışmaların da bu heyecanını artırdığını dile getirdi.

Bu yönden uzay sektörünün gençlere yönelik önemli istihdam imkanları sunduğunu belirten Antonelli, "Türkiye'nin Ay'a gideceği düşüncesi heyecanımı daha da artırıyor. Umarım dünyanın her yerinden herkes bu sürece katılmak ister." dedi.

Lise öğrencileri fırsatı değerlendirmeli

Türkiye'deki lise ve üniversite öğrencilerine bu fırsatları değerlendirmeleri önerisinde bulunan Antonelli, "Şu anda burada lise veya üniversite öğrencisiyseniz, tam burada çalışan arayan bir uzay endüstrisi var. Yani, burada üniversite öğrencisi olmak için harika bir zaman." ifadelerini kullandı.

Astronot olmayı hayal eden gençlere de mezuniyeti beklemeden sektördeki fırsatları araştırmalarını tavsiye eden Antonelli, öğrencilerin eğitimleri sırasında staj ve benzeri imkanlardan yararlanmalarının önemini vurguladı.

Mars'a insanlı görev heyecanı

İki uzay mekiği görevinde yer alan Antonelli, uzayda geçirdiği sürede kendisini en çok etkileyen anın Dünya'yı yörüngeden görmek olduğunu anlattı.

Antonelli, Dünya'nın yaklaşık 1,5 saatte bir çevresinde tur attıklarını belirterek, gezegenin uzaydan küçük ancak son derece güzel göründüğünü ifade etti.

Uzay endüstrisinin gelişmeye devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Antonelli, uzaya uçmak isteyen daha fazla kişinin bu fırsatı yakalamasını umduğunu söyledi.

Antonelli, Ay'a yönelik insanlı görevlerin yanı sıra Mars'ın kendisi açısından daha heyecan verici bir hedef olduğunu vurgulayarak, "Şahsen, en çok insanların Mars'a gitmesi fikri beni heyecanlandırıyor ve bunu gerçekleştirmemizi gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum çünkü Mars'a gidip geri dönen ilk insanlara sormak istediğim sorular var." dedi.

Kaynak: AA
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