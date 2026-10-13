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NASA'nın Perseverance aracı Mars'ta 45.22 kilometreyle mesafe rekoru kırdı

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NASA'nın Perseverance aracı Mars'ta 45.22 kilometreyle mesafe rekoru kırdı
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NASA, Perseverance keşif aracının Mars'ta 2021'den beri 45.22 kilometre yol giderek Dünya dışı bir gezegen yüzeyindeki en uzun mesafe rekorunu kırdığını açıkladı. Araç, 2004-2018 arasında 45.16 kilometreyle Opportunity'nin rekorunu geride bıraktı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) robotik Perseverance keşif aracı, 2021'de Mars'a vardığından beri 45.22 kilometre yol giderek "Dünya dışındaki herhangi bir gezegenin yüzeyinde şimdiye kadar herhangi bir aracın ulaştığı en uzun mesafeyi" kat etti.

NASA, otomobil boyutundaki 6 tekerlekli Perseverance keşif aracının Mars'taki misyonuna ilişkin yeni açıklama yaptı. Açıklamada, keşif aracının Mars yüzeyinde 2021'den beri 45.22 kilometre yol gittiği, böylece uzay aracının Dünya dışındaki herhangi bir gezegenin yüzeyinde şimdiye kadar herhangi bir aracın ulaştığı "en uzun mesafeyi" kat ettiği bildirildi. Perseverance keşif aracının, 2004'ten 2018'e kadar Mars'ta çalışma yürüten Opportunity keşif aracının 45.16 kilometre olan rekorunu geride bıraktığı vurgulandı. Görevinin 2 bin 6'ncı gününde mesafe rekoru kıran Perseverance keşif aracının, Opportunity'nin yaklaşık 15 yılda kat ettiği mesafeyi 5.5 yılda gittiği kaydedildi.

"Rekoru daha da geliştirecek"

Perseverance araçlarının proje yöneticisi Steven Lee, "Görevde en fazla 12.4 mil (19.96 kilometre) sürüş öngörülmüştü. Bunu çok aştık ve tüm hareket sistemlerinin tamamen çalışır durumda olması ve uzun süreli yer testlerinin olumlu sonuçlarıyla Perseverance'ın önümüzdeki yıllarda bu rekoru daha da geliştireceğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Perseverance'ın Jezero Krateri'nin kenarındaki keşif çalışmaları 2028 yılının sonuna kadar devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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