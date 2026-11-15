Van'da NASA Uzay Uygulamaları Yarışması 250 yarışmacıyla tamamlandı

Van'da İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) ev sahipliğinde düzenlenen "NASA Uzay Uygulamaları Yarışması" (NASA Space Apps Challenge) tamamlandı.

Tuşba Gençlik Merkezi konferans salonunda dün başlayan yarışmada genç girişimciler, bilim insanları ve yazılımcılar geliştirdikleri projeleri jüri üyelerine sundu.

Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda dereceye giren projelerin sahiplerine ödülleri verildi.

İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, AA muhabirine, NASA tarafından 2012'den bu yana 167 ülkede düzenlenen yarışmanın Türkiye'de ise 2017 yılından itibaren gerçekleştirilmeye başlandığını söyledi.

Van İŞGEM olarak son iki yıldır Doğu Anadolu Bölgesi adına yarışmaya ev sahipliği yaptıklarını belirten Gedik, geçen yıl 110 kişinin katıldığı yarışmaya bu yıl 250 yarışmacının katıldığını bildirdi.

Bu tür etkinliklerin, genç ve dinamik nüfusa sahip bölgedeki gençlere fırsatlar sunarak teknolojik alanda kendilerini geliştirmelerine katkı sağladığını anlatan Gedik, "Yarışma, Van ve ülkemiz adına büyük önem taşıyor. Ülkelerin kalkınması yalnızca üretimle mümkün değil. Özellikle dünyadaki son gelişmeler, teknolojiye dayalı, yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünler üretmenin önemini ortaya koyuyor. Yarışmayla gençlerimizin sorunlara çözüm üreten fikirler geliştirmelerini, takım çalışması yapmalarını ve yenilikçi projeler ortaya koymalarını hedefliyoruz. İŞGEM olarak bu tür etkinliklerle gençlerimize destek olmamız gerektiğine inanıyoruz. Çalışmalarımıza Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de katkı sunuyor." diye konuştu.

Yarışmanın 26 ilde düzenlendiğini, Van'ın katılımcı sayısı bakımından 6'ncı sırada yer almasının gurur verici olduğunu dile getiren Gedik, şunları kaydetti:

"Bu sonuç, doğru işler yaptığımızı ve gençlerimize sahip çıkarak onların önünü açtığımızı gösteriyor. Gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri için fırsatlar sunuyoruz. Bu nedenle yarışmayı çok önemsiyoruz. Yarışma sonucunda dereceye giren 3 projeyi ödüllendirdik ve Ankara'ya göndereceğiz. NASA'da yapılacak değerlendirme sonucunda ödül almaya hak kazanan projeler belirlenecek. Geçen yıl düzenlenen yarışmada da Van'dan bir proje ilk 10'a girerek NASA'ya gönderilmişti. Bu yıl da çocuklarımız çok güzel projeler hazırladı. Projelerden birinin NASA'ya gönderileceğini umuyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA