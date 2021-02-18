MERKEZ BANKASI HABERLERİ

Merkez Bankası - 12.02.2021

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde köylerin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını, şehir merkezinde yaşayanlar arasında köylerine dönmek isteyenlerin sayısının arttığını anlatan Bilmez, şu ifadeleri kullandı: "Bu proje sayesinde bölgede hayvancılık yapanların sayısı da artacak. Bölge terörden arındıkça yaylaların daha çok hayvancılığa açılması söz konusu olacak. İnşallah bir süre sonra tarıma, hayvancılığa kapalı yaylamız kalmayacak. Güvenlik güçlerimiz bütün sahada güvenliği tesis etti. Terör bittikçe bölgede tarımın, hayvancılığın, turizmin daha çok gelişeceğine inanıyorum. Van için çaba sarf eden başta güvenlik kuvvetlerimiz olmak üzere tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum." "Van'da hayvan sayısında büyük artış olacak" Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik ise projenin amacına ulaşmasıyla küçükbaş hayvancılıkta "Merkez Bankası" konumunda olan Van'da hayvancılığın daha da gelişeceğini belirtti.