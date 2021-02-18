MERKEZ BANKASI HABERLERİ

Merkez Bankası - Bugün
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 17'de sabit bıraktı.
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 17'de sabit bıraktı.
Merkez Bankası - Bugün
TCMB yüzde 17 düzeyindeki politika faizini değiştirmedi
Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmedi.
Merkez Bankası - Bugün
IMF Türkiye Masası Şefi: Politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecek
Merkez Bankası - Bugün
BIST100 yüzde 0.48 artışla başladı, dolar 6.99 lirada
Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını açıklayacağı Perşembe gününün erken saatlerinde dolar 7.
Merkez Bankası - Bugün
Dolar 6.97 lira, euro 8.41 lira, sterlin 9.67 lirada
Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını açıklayacağı Perşembe gününün erken saatlerinde dolar 7.0 liranın altında işlem görüyordu.
Merkez Bankası - Dün
Son dakika ekonomi: Bakan Yardımcısı Sayan: "Kripto para birimleri dünya ekonomisine yepyeni bir boyut kazandırıyor"
Sayan, çeşitli araştırmalarda 2022 itibarıyla bankaların, blok zinciri kullanması durumunda, masraflarını 15-20 milyar dolar azaltabileceklerinin öngörüldüğüne dikkati çekerek şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde her alanda dijitalleşme vizyonuyla teknolojiye çok büyük önem veriyor ve bu alanda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan, 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı'nda 'Blokzincir Tabanlı Dijital Merkez Bankası Parası' çıkarılması kararı yer alıyor.
Merkez Bankası - Dün
Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway Türkiye'de tanıtıldı
Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, "???????Kurların düşüş trendi talebe yönelik olumlu bir etki yaratırken, Merkez Bankası'nın faizi yılın ilk 6 ayında yüksek seviyelerde seyredeceğine yönelik açıklamaları ise gaza temkinli basmamıza neden oluyor.
Merkez Bankası - Dün
TCMB-Özel sektörün uzun vadeli dış borcu 163.5 milyar dolar
Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, özel sektörün, ticari krediler dışındaki kısa vadeli dış kredi borcu ise aynı dönemde 1.
Merkez Bankası - 16.02.2021
Borsalarda hisse endeksleri yükseldi
Avustralya Merkez Bankası'nın Şubat ayı para politikası kuruluna ilişkin tutanaklarda, komite üyelerinin, enflasyon hedeflerini tutturmak için, ekonomiye çok önemli destekler verilmesinin gerektiği konusunda hemfikir oldukları belirtildi.
Merkez Bankası - 16.02.2021
BIST 100 yüzde 0.45 artışla başladı, dolar 6.92 lirada
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın geçen hafta yatırımcı toplantılarında "erken bir faiz indirimi yapılmayacağı"na ilişkin söylemleri lirayı destekledi.
Merkez Bankası - 15.02.2021
BIST100 yüzde 1.56 yükseldi, dolar 6.95 lirada
Küresel piyasalarda risk iştahının artmasıyla, tüm para birimleri karşısında gerileyen doların iç piyasadaki düşüşü de sürüyor. Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın geçen hafta yatırımcı toplantılarında "erken bir faiz indirimi yapılmayacağı"na ilişkin söylemleri lirayı destekledi.
Merkez Bankası - 15.02.2021
Dolar kurunda düşüş trendi devam ediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kasımda "ekonomide yeni dönem" söylemi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Naci Ağbal'ın piyasa dostu açıklamaları ve TCMB'nin uyguladığı sıkı para politikası ile ekonomide yeni bir süreç başladı.
Merkez Bankası - 15.02.2021
Son Dakika | Myanmar'da darbe karşıtı protestolar devam ediyor - Askeri araçlar sokaklarda
Merkez Bankası - 15.02.2021
Son dakika haberleri... Dolar 7.02 lira, euro 8.52 lira, sterlin 9.76 lirada
Merkez Bankası'nın verilerine göre, bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 163 milyon dolar azalarak 644 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 168 milyon dolar azalarak 80 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.
Merkez Bankası - 13.02.2021
Morgan Stanley'den dikkat çeken Türkiye raporu: Dolar 6.80 TL'ye düşebilir
Merkez Bankası - 13.02.2021
İtalya'da 'Süper Mario' lakaplı Başbakan Draghi, bugün yemin ederek göreve başlayacak
İtalya'da 'Süper Mario' video oyundaki baş karakterle anılan Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, hükümeti kurdu.
Merkez Bankası - 13.02.2021
Son dakika: New York borsası yükselişle kapandı
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, sağlam ve kalıcı bir ekonomik toparlanma için daha fazla mali destek sağlanmasının önemini vurguladı.
Merkez Bankası - 12.02.2021
Son dakika! İngiltere'den G-7 ülkelerine ekonomik karar verme süreçlerinde çevresel öncelikleri dikkate alma çağrısı
İngiltere Hazinesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sunak ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey başkanlığında G-7 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları çevrim içi toplandı.
Merkez Bankası - 12.02.2021
BIST100 yüzde 0.46 düştü, dolar 7.04 lirada
Merkez Bankası'nın verilerine göre, bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 163 milyon dolar azalarak 644 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 168 milyon dolar azalarak 80 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.
Merkez Bankası - 12.02.2021
CHP Sözcüsü Faik Öztrak gündemi değerlendirdi: (1)
İktidarın, "Faizi düşürse, enflasyon da düşer" diyerek millete hayali bir iktisat teorisi anlattığını belirten Öztrak, bu uğurda Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar doların har vurup harman savrulduğunu, ayrıca enflasyonun da faizin de şahlandığını söyledi.
Merkez Bankası - 12.02.2021
Kocaeli'deki sanayiciler üretimdeki artıştan memnun
Merkez Bankası tarafından açıklanan cari denge verilerine de değinen Zeytinoğlu, şunları kaydetti: "Aralık ayında cari denge 3 milyar 210 milyon dolar açık verdi.
Merkez Bankası - 12.02.2021
İngiltere ekonomisi 2020'de %9,9 küçüldü: '1709'dan bu yana en büyük daralma olabilir'
Merkez Bankası - 12.02.2021
Van'da faizsiz kredi desteğiyle küçükbaş hayvan varlığı artırılacak
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde köylerin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını, şehir merkezinde yaşayanlar arasında köylerine dönmek isteyenlerin sayısının arttığını anlatan Bilmez, şu ifadeleri kullandı: "Bu proje sayesinde bölgede hayvancılık yapanların sayısı da artacak. Bölge terörden arındıkça yaylaların daha çok hayvancılığa açılması söz konusu olacak. İnşallah bir süre sonra tarıma, hayvancılığa kapalı yaylamız kalmayacak. Güvenlik güçlerimiz bütün sahada güvenliği tesis etti. Terör bittikçe bölgede tarımın, hayvancılığın, turizmin daha çok gelişeceğine inanıyorum. Van için çaba sarf eden başta güvenlik kuvvetlerimiz olmak üzere tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum." "Van'da hayvan sayısında büyük artış olacak" Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik ise projenin amacına ulaşmasıyla küçükbaş hayvancılıkta "Merkez Bankası" konumunda olan Van'da hayvancılığın daha da gelişeceğini belirtti.
Merkez Bankası - 12.02.2021
Portföy yatırımları Aralık'ta net 5.2 milyar dolar arttı
Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre yurt dışı yerleşikler bu dönemde, hisse senedi piyasasında 269 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 997 milyon dolar net alış yaptı.
Merkez Bankası - 12.02.2021
Merkez Bankası Şubat ayı Beklenti Anketi yayımlandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 11,23 oldu.
Merkez Bankası - 12.02.2021
Ödemeler dengesi (2)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, aralıkta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 836 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
Merkez Bankası - 12.02.2021
Cari işlemler açığı 2020'de 36 milyar 724 milyon dolar
Merkez Bankası'nın verilerine göre, bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 163 milyon dolar azalarak 644 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 168 milyon dolar azalarak 80 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.
Merkez Bankası - 12.02.2021
BIST100 yüzde 0.20 düşüşle başladı, dolar 7.03 lirada
Küresel piyasalarda risk iştahının artmasıyla, tüm para birimleri karşısında gerileyen doların iç piyasadaki düşüşü de sürüyor. Piyasalarda bugün, dolar ve diğer dövizlerin cari açık verisi sonrası vereceği tepki yakından izlenecek. Farklı kuruluşların düzenledikleri anketlere göre, 2020 yılı Aralık ayı cari işlemler hesabının 3.5 - 3.7 milyar dolar dolayında açık vermesi bekleniyor. Bugün ayrıca, Aralık ayı ve 2020 son çeyreğe ilişkin sanayi üretimi verileri ve gelecek hafta faiz kararını açıklayacak olan Merkez Bankası'nın Şubat ayı beklenti anketi sonuçları açıklanacak.
Merkez Bankası - 12.02.2021
Piyasa güne eksi rezervle başladı
Piyasa güne 35 milyar 72,4 milyon TL eksi rezervle başladı.
Merkez Bankası - 11.02.2021
BIST100 yüzde 0.10 düştü, dolar 7.02 lirada
Merkez Bankası'nın (TCMB) net uluslararası rezervleri 5 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık 250 milyon dolar artışla 14.
Merkez Bankası - 11.02.2021
Merkez Bankası rezervleri 95 milyar 519 milyon dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 17 milyon dolar azalarak 95 milyar 519 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası - 11.02.2021
Son dakika... Aktif Bank Genel Müdürü Oğan ile "Bankacılık Söyleşileri" Açıklaması
Geçen yılın sonuna doğru "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ile verilen mesajların da bu durgunluğun ardından gerekli toparlanmanın önünü açmak için olumlu yönde etkiler yarattığını vurgulayan Oğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Aynı dönemde Merkez Bankası önderliğinde alınan kararlı stratejik hamleler de bu olumlu etkileri perçinledi.
Merkez Bankası - 11.02.2021
Malezya ekonomisi 1998'den bu yana en büyük daralmayı yaşadı
Malezya Merkez Bankası verilerine göre, ülkede gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) 2020'nin son çeyreğinde yüzde 3,4 azaldı.
Merkez Bankası - 10.02.2021
Türkiye Finans'tan IBAN'sız, 7/24 para transferi
Türkiye Finans, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) duyurduğu para transfer sistemi FAST'i (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) uygulamaya alarak müşterilerinin 7 gün 24 saat para transferi yapabilmelerine olanak sağlıyorBankadan yapılan açıklamaya göre, para transferi işlemlerinde...
Merkez Bankası - 10.02.2021
Avrupa borsaları, İngiltere hariç düşüşle açıldı
Analistler, ABD'de Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın New York Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenecek etkinlikte yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan destek paketine ilişkin gelişmeler ve enflasyon verilerinin de takip edileceğini bildirdi.
Merkez Bankası - 10.02.2021
Vakıfbank Bölge Müdürü Cihad Akyol'dan KAYSO Başkanı Büyüksimitci'ye ziyaret
Kredinin başta imalatçı ve ihracatçı firmaların kullanımına sunulacağını açıklayan Akyol, "Yeni kredi paketimiz, 2 milyar dolar ve 25 milyar lira olmak üzere toplam 40 milyar lira büyüklüğünde olacak. Merkez Bankası politika faizine endeksli kredimizin başlangıç faiz oranını yıllık yüzde 17,75 olarak belirlendi.
Merkez Bankası - 09.02.2021
BIST100 yüzde 0.60 yükseldi, dolar 7.07 lirada
Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.
Merkez Bankası - 09.02.2021
TCMB Başkanı Ağbal, yatırımcı toplantıları çerçevesinde ekonomistlerle bir araya geldi Açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, kalıcı fiyat istikrarını sağlamanın en önemli ve vazgeçilmez görevleri olduğunu belirterek, "Attığımız ve atacağımız adımlarla bu amaca hizmet edecek para politikası çerçevemizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.
Merkez Bankası - 09.02.2021
BIST100 yüzde 0.24 artışla başladı, dolar 7.08 lirada
Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.