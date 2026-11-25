Merkez Bankası'ndan 3 milyar dolarlık swap hamlesiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 25 Kasım 2026 valörlü üç ayrı döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı. Her biri 1 milyar dolar olmak üzere toplam 3 milyar dolarlık ihale tutarı belirleyen Merkez Bankası, işlemlerin vadelerini 2 Aralık, 9 Aralık ve 28 Aralık olarak açıkladı. Üç ihale için de teklifler saat 10.00 ile 11.30 arasında alınacak.
- TCMB, 25 Kasım 2026 valörlü üç ayrı döviz karşılığı Türk lirası swap ihalesi açtı; her biri 1 milyar dolar olmak üzere toplam ihale büyüklüğü 3 milyar dolar.
- İhalelerin vadeleri 2 Aralık 2026, 9 Aralık 2026 ve 28 Aralık 2026 olarak belirlendi.
- Üç ihale için teklifler saat 10.00 ile 11.30 arasında alınacak; gerçekleşecek işlem tutarları tekliflerin değerlendirilmesinin ardından netleşecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 25 Kasım 2026 valörlü üç ayrı döviz karşılığı Türk lirası swap ihalesi açtı. Farklı vadelerde düzenlenecek ihalelerin her biri için 1 milyar dolar tutar belirlenirken, toplam ihale büyüklüğü 3 milyar dolar oldu.
ÜÇ FARKLI VADEDE İHALE AÇILDI
Merkez Bankası tarafından açıklanan ihale takvimine göre, 1 hafta vadeli swap ihalesinin vadesi 2 Aralık 2026, 2 hafta vadeli ihalenin vadesi 9 Aralık 2026, 1 ay vadeli ihalenin vadesi ise 28 Aralık 2026 olarak belirlendi.
TEKLİFLER 11.30'A KADAR ALINACAK
Her biri 1 milyar dolar tutarında düzenlenecek üç ihale için teklifler saat 10.00 ile 11.30 arasında alınacak. İhalelerde gerçekleşecek işlem tutarları, tekliflerin değerlendirilmesinin ardından netleşecek.
SWAP İHALESİ NEDİR?
Swap işlemleri, iki farklı para biriminin belirli bir süre için karşılıklı olarak değiştirilmesini ve vade sonunda işlemin tersine çevrilmesini kapsıyor. Merkez bankaları bu işlemleri likidite yönetimi kapsamında kullanabiliyor.