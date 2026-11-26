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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 26 Kasım 2026 Perşembe gününden itibaren yurt içinde cevherden, yani madenden üretilen altını almayı durdurdu. Bilgiyi Reuters bankacılık kaynaklarına dayanarak verdi; habere göre ara yeni bir duyuruya kadar sürecek. Merkez Bankası kararla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

MERKEZ BANKASI ALTIN ALIMI DURDURULDU MU?

Durduruldu, ama yalnız bir kalemde. Reuters'ın haberini bankacılar doğruladı. CNBC-e de aynı bilgiyi bankacılık kaynaklarına dayanarak duyurdu. Uygulamanın perşembe sabahı başladığı bildirildi.

HANGİ ALTINLARI KAPSIYOR?

Ara, Türkiye'deki madenlerden çıkarılıp işlenen altın için geçerli. Merkez Bankası bu altını yerli üreticilerden Türk lirası karşılığında alıyordu. Haberlerde hurda altın, ithal altın ya da kuyumcu piyasasındaki alım satımla ilgili bir değişiklik bildirilmedi.

YERLİ ALTIN NORMALDE NASIL SATILIYOR?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası düzenlemesine göre yurt içinde cevherden üretilen standart altında ilk alım hakkı Merkez Bankası'nın. Banka bu hakkı kullanmazsa sıra Darphane'ye geçebiliyor. Merkez Bankası almayınca bu altın iç piyasaya da satılabiliyor.

ALIMLAR NE ZAMAN YENİDEN BAŞLAYACAK?

Belli değil. Bankacıların aktardığına göre uygulama ikinci bir duyuruya kadar devam edecek. Bir bitiş tarihi açıklanmadı.

DAHA ÖNCE DE ARA VERİLMİŞ MİYDİ?

Evet. Merkez Bankası, 2026 Yılı Para Politikası metninde Ekim 2025'te yurt içinde cevherden üretilen altını Türk lirası karşılığında almaya ara verdiğini yazmıştı. O dönemde gerekçe olarak mevcut piyasa koşulları gösterilmişti.

MERKEZ BANKASI AÇIKLAMA YAPTI MI?

26 Kasım öğle saatlerine kadar bankadan yazılı ya da sözlü bir açıklama gelmedi. Kararın gerekçesi de bu yüzden resmi olarak bilinmiyor. Banka bir duyuru yayımlarsa uygulamanın süresi ve kapsamı netleşecek.