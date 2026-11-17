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Kevin Warsh, yapay zekanın ekonomiye etkisi için Fed'in üç senaryoya hazırlandığını söyledi. ABD Merkez Bankası Başkanı, 16 Kasım 2026'da San Francisco Fed ile Fed Yönetim Kurulu'nun düzenlediği verimlilik ve istihdam konferansında konuştu ve en kötü durumda hisse değerlemelerinin düşüp işsizliğin artabileceğini anlattı.

Warsh'a göre bu teknolojinin yaygınlaşması ekonomiyi ciddi biçimde etkileyecek ve ileride para politikası için de sonuçları olacak. Faiz hakkında konuşmadı.

KEVIN WARSH NE DEDİ?

Kevin Warsh, yapay zekayı ekonomide ve toplumda yeni bir güç olarak tanımladı ve Fed'in teknolojinin ne savunucusu ne de karşıtı olduğunu söyledi. Fed personeli, olası sonuçları model tabanlı bir çerçeveyle inceliyor.

İlk senaryoda verimlilik artıyor, kazanç çalışanlarla sermaye sahipleri arasında geniş bir kesime yayılıyor, büyüme uzun vadeli ortalamanın üzerinde kalıyor ve istihdam tam istihdama yakın seyrediyor. İkincisinde büyüme yine güçlü ama otomasyon ve işgücü piyasasındaki uyum sorunları işsizliği yukarı itiyor. Üçüncüsünde yatırımlar beklenen getiriyi vermiyor; hisse değerlemeleri geriliyor, ekonomi yavaşlıyor, işsizlik belirgin biçimde artıyor. Ekonomi zamanla toparlanıyor ama verimlilik kazancı gelmiyor.

Warsh, hedeflerinin ilk senaryoya benzer bir sonuç olduğunu söyledi. Konuşmasında makinelerin insan muhakemesinin ve sorumluluğunun yerini alamayacağını, kararları insanların vermesi gerektiğini de ekledi. Yapay zekanın kötü niyetli kişilere de imkan verdiğini, bu yüzden altyapıdaki zayıf noktalara bakıldığını anlattı. Günün son oturumunda görev gücünün başındaki yatırımcı Marc Andreessen ile söyleşi yaptı.

KEVIN WARSH KİMDİR?

Kevin Warsh, ABD Merkez Bankası'nın başkanı. 22 Mayıs 2026'da Beyaz Saray'daki törende yemin etti ve sekiz yıl görevde kalan Jerome Powell'ın yerine geçti. Yemini Yüksek Mahkeme Yargıcı Clarence Thomas okuttu. Warsh, 1987'de Alan Greenspan'den bu yana Beyaz Saray'da yemin eden ilk Fed başkanı. Başkanlık süresi 21 Mayıs 2030'da doluyor.

Fed'e ilk gelişi bu değil. 2006'da 35 yaşındayken Fed Yönetim Kurulu üyesi oldu ve 2011'e kadar görev yaptı. 2008 finans krizinde Bear Stearns'ün JPMorgan Chase'e satışı, Lehman Brothers'ın iflası ve AIG'nin kurtarılması sürecinde masadaydı. 600 milyar dolarlık tahvil alım programına karşı çıktı ve 2011'de istifa etti.

KEVIN WARSH NERELİ?

Kevin Warsh, New York eyaletinin başkenti Albany'de doğdu. Albany yakınlarındaki Loudonville'de büyüdü, liseyi Latham'daki Shaker Lisesi'nde okudu.

KEVIN WARSH KAÇ YAŞINDA?

Kevin Warsh 56 yaşında. 13 Nisan 1970'te doğdu.

KEVIN WARSH HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Kevin Warsh, 1992'de Stanford Üniversitesi'nden kamu politikası diplomasını, 1995'te Harvard Hukuk Fakültesi'nden hukuk derecesini aldı. 2002'ye kadar Morgan Stanley'de birleşme ve satın alma alanında çalıştı, başkan yardımcılığı ve icra direktörlüğüne kadar yükseldi.

2002-2006 arasında Beyaz Saray'da ekonomi politikasından sorumlu başkanlık özel yardımcısı ve Ulusal Ekonomi Konseyi'nin icra sekreteriydi. Fed'den ayrıldıktan sonra Stanford'un Hoover Enstitüsü'nde konuk araştırmacı oldu, Stanford İşletme Fakültesi'nde ders verdi ve Duquesne Family Office'te ortak olarak çalıştı. Ocak 2026'da Fed başkanlığına aday gösterildi, Senato onu mayısta 45'e karşı 54 oyla onayladı.

KEVIN WARSH'IN EŞİ KİM?

Kevin Warsh, 2002'den beri Jane Lauder ile evli.