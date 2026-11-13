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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 10. Renminbi İnisiyatifi Konferansı düzenlendi

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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 10. Renminbi İnisiyatifi Konferansı düzenlendi
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Budapeşte'de Macaristan Merkez Bankası ve Bank of China CEE Ltd. ortaklığında 10. Renminbi İnisiyatifi Konferansı düzenlendi. Yetkililer renminbinin Çin ile Orta ve Doğu Avrupa arasındaki ticaret ve yatırımlarda banka ve şirketlere finansman seçeneklerini genişlettiğini belirtti.

BUDAPEŞTE, 13 Kasım (Xinhua) -- 10. Budapeşte Renminbi İnisiyatifi Konferansı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlendi.

"Uluslararası Para Sisteminde Renminbi'nin Rolü" temasına odaklanan etkinlik, perşembe günü Macaristan Merkez Bankası ve Bank of China CEE Ltd. ortaklığında gerçekleştirildi.

Konferans, Macaristan'da renminbi kullanımını teşvik etmek ve Çin ile finansal ilişkileri güçlendirmek amacıyla Macaristan Merkez Bankası tarafından 2015'te başlatılan Budapeşte Renminbi İnisiyatifi çerçevesinde her yıl düzenleniyor.

Konferansa katılan yetkililer, renminbinin Çin ile Orta ve Doğu Avrupa arasındaki ticaret ve yatırımlarda rol alan banka ve şirketler için finansman seçeneklerini genişlettiğini belirtti.

Çin Merkez Bankası verilerine göre, 2025 yılında sınır ötesi renminbi cinsinden tahsilat ve ödemeleri bir önceki yıla göre yüzde 10,1 artışla 70,6 trilyon yuana (10,57 trilyon ABD doları) ulaştı.

Kaynak: Xinhua
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