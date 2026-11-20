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ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) 2026 yılının son faiz kararına ilişkin takvim, küresel piyasaların gündeminde yer alıyor. Aralık ayında yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde yatırımcılar, ABD'deki enflasyon ve istihdam verilerinin para politikasına olası etkilerini yakından takip ediyor. Özellikle faiz artışı ihtimalinin gündeme gelmesiyle altın, dolar, euro, borsa ve kripto para piyasalarında gözler Fed'den gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, kasım ayında toplantı var mı ve faiz beklentisi hangi yönde? Detaylar...

FED BU AY TOPLANTI YAPACAK MI?

FED'in 2026 yılı için açıklanan takviminde kasım ayında planlanmış bir FOMC faiz toplantısı bulunmuyor. Ekim ayındaki toplantı 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. Bu toplantının tutanakları ise 18 Kasım 2026'da yayımlandı. Dolayısıyla kasım ayında takip edilen gelişme yeni bir faiz kararı değil, ekim toplantısında yapılan değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılması oldu.

FED TOPLANTI TUTANAKLARI NE ZAMAN YAYIMLANDI?

27-28 Ekim tarihlerindeki FOMC toplantısının tutanakları, 18 Kasım Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de açıklandı. Tutanaklarda, FED yetkililerinin enflasyon görünümü ve faiz politikasına ilişkin değerlendirmeleri yer aldı.

Açıklanan metne göre yetkililerin büyük bölümü, enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle aralık ayında faiz artırımına gidilmesini bekliyor. Bazı üyeler 25 baz puanlık artışı desteklerken, daha güçlü bir adımın da değerlendirilmesi gerektiğini savunan yetkililer bulundu.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED'in 2026 yılının son faiz kararı için gerçekleştireceği FOMC toplantısı 8-9 Aralık tarihlerinde yapılacak. İki gün sürecek toplantının ardından faiz kararı, 9 Aralık 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de duyurulacak.

Faiz açıklamasının ardından FED Başkanı Kevin Warsh'ın saat 22.30'da basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Aralık toplantısı aynı zamanda ekonomik projeksiyonların ve faiz beklentilerini gösteren noktasal grafiğin (dot plot) yayımlanacağı toplantı olacak.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE, FAİZ ARTIRIMI OLACAK MI?

Aralık ayındaki toplantı öncesinde piyasalarda FED'in faiz artıracağı beklentisi ağırlık kazanmış durumda. 20 Kasım itibarıyla piyasa fiyatlamalarında 25 baz puanlık artış öne çıkarken, 50 baz puanlık daha yüksek bir artış ihtimali de takip ediliyor. Reuters'ın aktardığı piyasa verilerine göre aralık ayında 25 baz puanlık artış ihtimali yüzde 96,8, 50 baz puanlık artış ihtimali ise yüzde 3,2 seviyesinde fiyatlanıyor.

Ekim ayındaki toplantıda FED politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit tutmuştu. Ancak toplantı tutanaklarında enflasyonun yüksek seyretmesine ilişkin kaygıların öne çıkması ve bazı yetkililerin daha sıkı para politikasını desteklemesi, aralık ayında faiz artışı beklentilerini güçlendirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) aralık ayı faiz kararı öncesinde küresel piyasaların gözü ABD'den gelecek ekonomik verilere çevrildi. Kasım ayında yeni bir faiz toplantısı gerçekleştirmeyecek olan FED'in yılın son toplantısı 8-9 Aralık tarihlerinde yapılacak.Bununla birlikte aralık ayındaki karar henüz açıklanmış değil. FED'in nihai kararı, toplantı sırasında yapılacak değerlendirmeler ve ekonomik veriler doğrultusunda şekillenecek. Piyasa beklentileri de yeni enflasyon ve istihdam verileriyle değişebilecek.