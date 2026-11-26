Bakan Şimşek, TL tasarrufunu cazip kılmak için stopajın düşürülebileceğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bakan Şimşek, vatandaşların Türk lirasında tasarruf etmesini cazip hale getirmek için stopajın gerektiğinde düşürülebileceğini belirtti. Şimşek, bu konuda Merkez Bankası ile aynı görüşte olduklarını söyledi.
Bakan Şimşek: "Vatandaşlarımızın Türk lirasında tasarruf etmesini cazip hale getirmek için stopaj düşürmemiz gerekiyorsa düşürürüz. O konuda Merkez Bankamızla aynı yerdeyiz"
Kaynak: AA