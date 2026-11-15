Emekli ve memurun ocak zammı: TCMB tahminine göre yüzde 9,97 ve yüzde 7,91

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son Enflasyon Raporu'nda 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükseltmesi, ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak artışın hesabını da değiştirdi. kamudanhaber.net'in haberine göre bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylığı yüzde 9,97, memurların ve memur emeklilerinin maaşı ise yüzde 7,91 artacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı, yılın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyona göre belirleniyor. Açıklanan dört aylık verilerle bu oran şimdiden yüzde 8,29'a ulaştı. TCMB'nin tahmini ise ikinci yarıdaki enflasyonun yüzde 9,97 olacağına işaret ediyor.

Yüzde 9,97'lik artışla 20 bin lira aylık alan emeklinin aylığı 21 bin 994 liraya, 25 bin lira alanınki 27 bin 493 liraya, 30 bin lira alanınki ise 32 bin 991 liraya yükselecek.

Memur ve memur emeklilerinde ocak artışı, toplu sözleşmedeki yüzde 5'lik zam ile enflasyon farkının birlikte hesaplanmasıyla bulunuyor. Dört aylık verilere göre yüzde 1,21'lik enflasyon farkı oluştu ve toplam artış yüzde 6,27'ye çıktı. Yıl sonu enflasyonu yüzde 29,5 olursa toplam artışın yüzde 7,91 civarında olacağı hesaplanıyor.

Bu oranlar tahmine dayanıyor. Kesin zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin ardından netleşecek.

Kaynak: Haberler.com