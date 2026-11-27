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Repo ihalesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ( Tcmb ) bankalara devlet tahvili gibi menkul kıymetleri teminat olarak alıp kısa vadeli Türk lirası borç verdiği ihaledir. TCMB 26 Kasım 2026 akşamı yayımladığı duyuruyla bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verdi; ihalelerin ne zaman yeniden başlayacağı açıklanmadı.

Aynı akşam yayımlanan ikinci duyuruda Türk lirası mevduat için tutulan zorunlu karşılıklara ödenen faiz ya da telafi oranı da yüzde 86'dan yüzde 90'a çıkarıldı. Kararlar TCMB'nin 2026-51 ve 2026-52 sayılı basın duyurularıyla kamuoyuna bildirildi.

REPO İHALESİ NEDİR?

Repo, "geri alım vaadiyle satım" demek. Bir banka elindeki menkul kıymeti Merkez Bankası'na verir, karşılığında Türk lirası alır ve vade dolunca parayı faiziyle geri ödeyip kıymetini geri alır. Merkez Bankası bu işlemleri ihale yoluyla yapar: hangi tutarın, hangi faizle ve kaç günlüğüne verileceği ihalede belirlenir.

Bir hafta vadeli repo ihalesi TCMB'nin ana fonlama aracıdır. Bu ihalede uygulanan faiz oranı, kamuoyunda "politika faizi" olarak bilinen orandır. Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı verdiğinde aslında bu oranı belirler.

MERKEZ BANKASI NE KARAR VERDİ?

TCMB, açık piyasa işlemleri kapsamında yapılan bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verildiğini duyurdu. Duyuruda kararın ne kadar süreceğine ya da hangi koşulda ihalelere dönüleceğine dair bir ayrıntı yer almadı.

Bu yıl ihalelere ilk kez ara verilmiyor. TCMB, 1 Mart 2026'da da bir hafta vadeli repo ihalelerini durdurmuştu. Banka Dünyası'nın aktardığına göre ihalelere yaklaşık altı ay sonra, 23 Ağustos 2026'da yeniden başlanacağı açıklanmıştı.

ARA VERİLMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

İhale yapılmadığı sürece bankalar Merkez Bankası'ndan politika faizi olan yüzde 36 ile borçlanamıyor. TCMB'nin faiz koridorunda kalan imkân gecelik borç verme oranıdır ve bu oran yüzde 39. Yani bankaların Merkez Bankası'ndan sağladığı Türk lirasının maliyeti, politika faizi değişmeden yükselmiş oluyor.

Politika faizinin kendisi bu kararla değişmedi. Faiz oranlarına ilişkin son karar, PPK'nın 22 Ekim 2026 toplantısında alındı.

FAİZ ORANLARI NE KADAR?

TCMB'nin 22 Ekim 2026 tarihli faiz kararına göre geçerli oranlar şöyle:

Oran Önceki Şu an Bir hafta vadeli repo (politika faizi) Yüzde 37 Yüzde 36 Gecelik borç verme Yüzde 40 Yüzde 39 Gecelik borçlanma Yüzde 35,5 Yüzde 34,5

PPK'nın yılın son toplantısı 10 Aralık 2026'da yapılacak.

ZORUNLU KARŞILIK KARARI NEDİR?

Bankalar topladıkları mevduatın belli bir kısmını Merkez Bankası'nda tutmak zorunda; buna zorunlu karşılık deniyor. TCMB, Türk lirası mevduat için tutulan bu karşılıklara bankalara faiz ya da telafi ödemesi yapıyor.

Eski uygulama: TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 86'sı

Yeni uygulama: TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 90'ı

Değişiklik zorunlu karşılık oranlarında değil, bu karşılıklara ödenen faizin hesaplanmasında yapıldı. CNBC-e'nin aktardığına göre TCMB, kararın makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla alındığını bildirdi.

REPO İHALELERİ NE ZAMAN YENİDEN BAŞLAYACAK?

TCMB yeniden başlama tarihi vermedi. İhalelere dönülmesi halinde bu da Merkez Bankası'nın basın duyurusuyla açıklanacak. Mart ayındaki aradan dönüş kararı da ayrı bir duyuruyla bildirilmişti.

MEVDUAT FAİZLERİ ETKİLENİR Mİ?

TCMB'nin duyurularında mevduat faizlerine dair doğrudan bir oran ya da düzenleme yok. Bankaların mevduata verdiği faiz her bankanın kendi kararıyla belirleniyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı iki adım, bankaların Türk lirası fonlama maliyetini ve zorunlu karşılıklardan elde ettiği getiriyi değiştiriyor; mevduat faizlerinin nasıl hareket edeceği bankaların vereceği kararlarla görülecek.