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BDDK Başkanı Yusuf Kenan Bağır oldu. 26 Kasım 2026 tarihli ve 2026/400 sayılı kararla yapılan atamada Mahmut Esfa Emek de BDDK Kurul Üyeliğine getirildi. Merkez Bankası'nda Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürü olarak görev yapan Bağır, Türk bankacılık sisteminin düzenleme ve denetim süreçlerini bundan sonra kurumun başkanı olarak yönetecek.

ATAMA KARARI RESMİ GAZETE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığına Yusuf Kenan Bağır'ın, Kurul Üyeliğine ise Mahmut Esfa Emek'in atandığı bildirildi. Atamaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 84'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

MERKEZ BANKASI'NDAN BDDK'YA

Yeni başkan Yusuf Kenan Bağır, uzun yıllar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde çalıştı. Bankada ekonomist olarak görev yapan Bağır, ardından Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Bu görevde Merkez Bankası'nın veri altyapısı ve istatistik çalışmalarından sorumlu oldu.

Bağır'ın akademik çalışmaları da ekonomi ve finans alanında yoğunlaşıyor. Ekonomistin çalışmalarında işgücü piyasaları, dış ticaret, ihracat ve döviz kuru ilişkisi, firmaların finansmana erişimi ve verimlilik gibi başlıklar öne çıkıyor. Firmaların kredi ve finansmana erişimi üzerine yaptığı çalışmalar, bankacılık sektörünü denetleyecek bir kurumun başına geçmesi açısından dikkat çekiyor.

Yusuf Kenan Bağır

KAVCIOĞLU'NUN AYRILIĞI SONRASI BOŞALAN KOLTUK

BDDK Başkanlığı, Şahap Kavcıoğlu'nun 11 Kasım 2026'da görevden affını istemesiyle boşalmıştı. Kavcıoğlu o gün yaptığı açıklamada, "Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim" demişti.

Kavcıoğlu, 9 Haziran 2023'ten bu yana BDDK Başkanı olarak görev yapıyordu. Kavcıoğlu bu göreve gelmeden önce 2021-2023 yılları arasında Merkez Bankası Başkanlığı yapmış, öncesinde ise Bayburt milletvekili olarak görev almıştı.

KURULA YENİ ÜYE

Aynı kararla BDDK'nın karar organı olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na da yeni bir isim katıldı. Mahmut Esfa Emek, Bankacılık Kanunu ve ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri çerçevesinde Kurul Üyeliğine atandı.

BDDK'NIN GÖREVİ NE?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların ve finansal kuruluşların düzenlenmesinden ve denetlenmesinden sorumlu, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu kurumudur. Kurum, finansal piyasalarda güven ve istikrarı sağlamak, kredi sisteminin etkin şekilde işlemesini gözetmek ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumakla görevlidir. Bankaların kuruluş ve faaliyet izinleri, sektöre yönelik düzenlemeler ve denetim süreçleri BDDK'nın yetki alanında bulunuyor.