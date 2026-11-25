Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusu, yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) takvimine göre, Kasım 2026 dönemine ait tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisi 10 Aralık 2026 Perşembe günü açıklanacak. Veri, ABD'nin doğu yakası saatiyle 08.30'da, Türkiye saatiyle ise 16.30'da duyurulacak.

ABD ENFLASYON VERİSİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD'nin Kasım ayı enflasyon verisi, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak. Veri, ABD Çalışma Bakanlığı'na bağlı Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından yayımlanacak.

ABD ÜFE VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) verisi ise 15 Aralık 2026 Salı günü açıklanacak. Kasım ayına ait ÜFE verisi de Türkiye saatiyle 16.30'da duyurulacak.

ABD'DE SON ENFLASYON VERİSİ NE OLDU?

ABD'de Ekim 2026 dönemine ait enflasyon verisi 10 Kasım'da açıklandı. Buna göre tüketici fiyat endeksi Ekim ayında mevsimsellikten arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 0,4 arttı. Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon ise aylık bazda yüzde 0,3 yükseldi.

Ekim ayına ait yıllık enflasyon rakamı ise yayımlanmadı. Çalışma İstatistikleri Bürosu, Ekim 2025'te ABD hükümetinin kapanması nedeniyle o aya ait fiyat verilerini toplayamadı. Bu nedenle Ekim 2026 için yıllık değişim hesaplanamadı.

ABD ENFLASYON VERİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

ABD enflasyon verileri, Fed'in faiz politikasını doğrudan etkilediği için küresel piyasalar açısından büyük önem taşıyor. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri faiz indirimi beklentilerini zayıflatabilirken, beklentilerin altında kalan veriler ise piyasalarda faiz indirimi beklentisini güçlendirebiliyor. Bu nedenle veri açıklandığı anda dolar, altın, borsa ve kripto para piyasalarında sert fiyat hareketleri yaşanabiliyor.