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Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,5, 2027'de yüzde 21 oldu

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Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini yıl sonunda yüzde 29,5, 2027'de yüzde 21 ve 2028'de yüzde 13,5 oldu. Bu tahminler, enflasyonun ilgili dönemlerde bu oranlarda gerçekleşmesinin beklendiğini gösteriyor.

Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini; yıl sonunda yüzde 29,5, 2027'de yüzde 21 ve 2028'de yüzde 13,5 oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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