Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,5, 2027'de yüzde 21 oldu

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,5, 2027'de yüzde 21 olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini yıl sonunda yüzde 29,5, 2027'de yüzde 21 ve 2028'de yüzde 13,5 oldu. Bu tahminler, enflasyonun ilgili dönemlerde bu oranlarda gerçekleşmesinin beklendiğini gösteriyor.
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini; yıl sonunda yüzde 29,5, 2027'de yüzde 21 ve 2028'de yüzde 13,5 oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı