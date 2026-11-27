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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

BDDK'NİN YENİ BAŞKANI BELLİ OLDU

Buna göre, Şahap Kavcıoğlu'nun istifasıyla boşalan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığı görevine Yusuf Kenan Bağır atandı. Kurumun üyeliğine de Mahmut Esfa Emek getirildi.

YUSUF KENAN BAĞIR KİMDİR?

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde 1996-1999 yılları arasında öğrenim gören Yusuf Kenan Bağır, 2003 yılında Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Akademik eğitimine ABD'de devam eden Bağır, Syracuse Üniversitesi Maxwell School'da 2010-2012 yılları arasında kamu politikası analizi alanında yüksek lisans, 2012-2016 yılları arasında ise ekonomi alanında doktora yaptı.

KAMU KARİYERİNE 2001 YILINDA BAŞLADI

Sosyal Sigortalar Kurumunda 2001 yılında kamu görevine başlayan Bağır, sonraki yıllarda İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu.

ABD'deki doktora eğitimi sırasında Syracuse Üniversitesinde araştırma ve öğretim asistanlığı yapan Bağır, Türkiye'ye döndükten sonra Başbakanlıkta uzman olarak çalıştı.

MERKEZ BANKASINDA ÜST DÜZEY GÖREVLER ÜSTLENDİ

Haziran 2017'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesine ekonomist olarak katılan Bağır, Ekim 2020-Ocak 2021 döneminde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Danışmanlığı, Ocak-Mayıs 2021 döneminde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında bakan danışmanlığı görevlerini yürüttü.

Haziran 2021'de Merkez Bankası Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğüne getirilen Bağır, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlendi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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