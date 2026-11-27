Altın zengini ülkeden dev hamle! İki yeni tesis kurulacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, altın kaçakçılığını önlemek ve ülkenin doğal kaynaklarından elde edilen geliri artırmak amacıyla yıllık toplam 68 ton altın işleme kapasitesine sahip iki yeni rafineri kurmayı planlıyor. Küçük ölçekli madencilikte kayıtlı altın üretimi, 2026'nın ilk dokuz ayında 3 tonu aşarak geçen yılın tamamındaki üretimi geride bıraktı. Kongo Merkez Bankası ise yerel para birimiyle satın aldığı altınları resmi rezervlerine dahil etmek için harekete geçti.
- Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kisangani'de yıllık 18 ton, başkent Kinşasa'da yıllık 50 ton altın işleme kapasiteli iki rafineri kurmayı planlıyor.
- Ülkede küçük ölçekli madencilik kapsamında kayıt altına alınan altın üretimi 2026'nın ilk dokuz ayında 3 tonu aşarak 2025'in tamamındaki 2,3 tonu geçti.
- Kongo Merkez Bankası, yurt içinde üretilen altını Kongo frangı karşılığında satın alarak resmi rezervlere dahil etmeyi hedefliyor.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, altın kaçakçılığının önüne geçmek ve ülkenin doğal kaynaklarından elde edilen geliri artırmak amacıyla harekete geçti. Ülke yönetimi, yıllık toplam 68 ton altın işleme kapasitesine sahip iki yeni rafineri kurmayı planlıyor. Kongo Merkez Bankası ise ülkede üretilen altını resmi rezervlerine dahil etmek için çalışmalar yürütüyor.
YILDA 68 TON ALTIN İŞLENECEK
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kisangani kentinde kurulması planlanan rafineri, yıllık 18 ton altın işleme kapasitesine sahip olacak. Başkent Kinşasa'da kurulacak daha büyük tesisin ise yılda 50 ton altın işlemesi hedefleniyor. Kinşasa'daki rafineri için uluslararası sertifikasyon alınması da planlanıyor.
ALTIN KAÇAKÇILIĞININ ÖNÜNE GEÇİLECEK
Yeni rafinerilerle ülkedeki altın ticaretinin kayıt altına alınması, kaçakçılığın azaltılması ve altından elde edilen kazancın daha büyük bölümünün ülke ekonomisine kazandırılması amaçlanıyor.
DOKUZ AYDA GEÇEN YILIN ÜRETİMİNİ AŞTI
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde küçük ölçekli madencilik faaliyetleri kapsamında kayıt altına alınan altın üretimi, 2026 yılının ilk dokuz ayında 3 tonu aştı. Böylece 2025 yılının tamamında kaydedilen 2,3 tonluk üretim, dokuz ayda geride bırakıldı.
DEVLET ALTIN ALIMLARINI ARTIRIYOR
Devlete bağlı altın ticareti kuruluşu, küçük ölçekli madencilerden gerçekleştirdiği altın alımlarını artırıyor. Bu adımla kayıt dışı altın ticaretinin azaltılması ve üreticilerin resmi satış kanallarına yönlendirilmesi hedefleniyor.
MERKEZ BANKASINDAN ALTIN REZERVİ HAMLESİ
Kongo Merkez Bankası da ülkede üretilen altını yerel para birimi Kongo frangı karşılığında satın alıyor. Banka, yurt içinden temin edilen altının resmi rezervlere dahil edilmesi yönünde çalışmalar yürütüyor. Böylece ülkenin yer altı zenginliklerinin finansal rezervlere de katkı sağlaması amaçlanıyor.