Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

3 yorum · Sen de yaz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt içinde cevherden üretilen altın alımlarına ara verdi. Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün itibarıyla uygulanmaya başlanan kararın, iç piyasadaki fiziki altın arzını artırabileceği değerlendiriliyor.

KARAR BUGÜN İTİBARIYLA UYGULANMAYA BAŞLANDI

Bankacıların verdiği bilgiye göre Merkez Bankası, yurt içinde cevherden üretilen altınlara yönelik alım işlemlerine ara verdi. TCMB, söz konusu karara ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadı.

ALTIN FİYATLARINDAKİ MAKAS DARALABİLİR

Merkez Bankasının bu adımının yurt içindeki fiziki altın arzını artırabileceği belirtiliyor. Arzın artmasıyla birlikte Türkiye'deki altın fiyatları ile uluslararası piyasalardaki fiyatlar arasındaki farkın daralabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi