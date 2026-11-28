DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankasının faiz politikasına ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, kamuoyuna açık bir faiz artış kararı duyurulmadan faizlerin fiilen yükseltildiğini savundu.

"GİZLİ BİR ÜÇ PUANLIK ARTIŞ OLDU"

Girişimci İş ve Fikir İnsanları Derneği (GİSİAD) Genel Merkezi'nde düzenlenen akşam yemeğinde iş insanlarıyla bir araya gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Merkez Bankasının son adımını eleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, 2023 seçimlerinden önce “Yetkiyi verin, faiz daha da inecek.” denmesine rağmen faizlerin düşürülemediğini ifade etti.

Merkez Bankasının haftalık repo işlemlerine ara verme kararının fiilen faiz artışı anlamına geldiğini savunan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, şunları söyledi: “Daha dün gece gizli bir üç puanlık artış oldu. Başkana sordum, haberiniz var mı? ‘Yok.’ dedi. Duymadım. Basında yok. Yok çünkü doğruyu söylemiyorlar. Net, şeffaf davranmıyorlar.”

YÜZDE 36 VE YÜZDE 39 DETAYINA DİKKAT ÇEKTİ

Merkez Bankasının piyasayı fonlama yönteminde yaptığı değişikliğe dikkat çeken DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, haftalık repo işlemlerine ara verilmesiyle birlikte gecelik fonlamanın devreye gireceğini belirtti. İki işlem arasındaki faiz farkına işaret eden DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, bu değişikliğin piyasaya sağlanan fonlamanın maliyetini artıracağını savundu.

DEVA Partisi lideri Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Merkez Bankası bir açıklama geçti dün akşam. Dedi ki, ‘Haftalık repo işlemlerine bir süreliğine ara verdik.’ dedi. Haftalık repo, Merkez Bankası’nın asıl piyasayı fonladığı faizdir. Yüzde 36’ya indirdikleri rakamdır. Peki, haftalık vermiyorum deyince piyasa nereden fonlanacak? Gecelikten fonlanacak. Geceliğin faizi ne kadar? Yüzde 39. Dün gece itibarıyla Merkez Bankası aslında fiilen üç puan faiz artırdı. Ama bunu, tekniğini iyi bilenler açıklamadan anladı.”

FAİZ KARARINDA ŞEFFAFLIK ELEŞTİRİSİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın açıklamalarının merkezinde, politika faizinden ziyade piyasaya sağlanan fonlamanın maliyeti yer aldı. DEVA Partisi lideri, haftalık repo işlemlerinin durdurulmasıyla birlikte yüzde 36 olan fonlama faizinin fiilen yüzde 39'a yükseldiğini öne sürdü. Söz konusu değişikliğin kamuoyuna açık bir faiz artışı olarak duyurulmadığını belirten DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, ekonomi yönetimini şeffaf davranmamakla eleştirdi.

173 MİLYAR DOLARLIK KAYBA DİKKAT ÇEKTİ

Konuşmasında fon dolandırıcılığına da değinen DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, yaşanan gelişmelerin yalnızca borsa yatırımcılarını değil, Türkiye ekonomisinin genelini olumsuz etkilediğini söyledi. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, 131 fonda yaşanan 18 milyar dolarlık kaybın, halka açık şirketlerin toplam piyasa değerinde 173 milyar dolarlık erimeye neden olduğunu belirtti. Konut ve ikinci el otomobil fiyatlarının da süreçten olumsuz etkilendiğini ifade eden DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, piyasadaki durgunluğa ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Şu andaki piyasadaki genel durgunluğun en önemli sebeplerinden birisi bu son yaşanan fon dolandırıcılığı ve ondan sonra meydana gelen ve bugüne kadar devam eden büyük sıkıntılar.”

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi