TCMB’nin yeni enflasyon tahmini asgari ücret hesaplarını değiştirdi! İşte 2027 için zam senaryoları

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Başkanı Fatih Karahan’ın yılın son Enflasyon Raporu’nda açıkladığı yeni tahminler, milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı için yeni bir referans oluşturdu. Ekim ayında yüzde 25 ile yüzde 35 arasında konuşulan zam senaryoları, güncel verilerle yeniden hesaplandı.

TCMB TAHMİNLERİ YUKARI ÇEKTİ

Karahan, İstanbul’da düzenlenen “Enflasyon Raporu 2026-IV” bilgilendirme toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükselttiklerini açıkladı. Önceki raporda 2026 için yüzde 28 olan tahmin 1,5 puan artırıldı. TCMB, 2027 sonu ara hedefini yüzde 15'ten yüzde 21'e, 2028 sonu ara hedefini ise yüzde 9'dan yüzde 13,5'e çıkardı. Enflasyonun 2029 sonunda yüzde 9'a gerilemesi ve orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanması öngörülüyor.

Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 29,8 olarak gerçekleşmişti.

YÜZDE 29,5 ZAMLA NET ÜCRET KAÇ LİRA OLACAK?

2026 yılında yüzde 27 zamla net 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt 33 bin 30 lira olarak belirlenen asgari ücrete, TCMB’nin yeni yıl sonu tahmini kadar yani yüzde 29,5 zam yapılması halinde net ücret 36 bin 357 lira 77 kuruşa yükselecek. Brüt asgari ücret ise 42 bin 773 lira 85 kuruş olacak. Bu senaryoda çalışanın aylık net kazancı 8 bin 282 lira 27 kuruş artacak.

Ağustos ayındaki önceki rapordaki yüzde 28'lik tahmin esas alındığında net asgari ücret 35 bin 936 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyordu. Yeni tahminle iki senaryo arasındaki fark aylık 421 lira 13 kuruşa ulaştı.

MASADAKİ TÜM SENARYOLAR

Mevcut asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalara göre farklı zam oranlarında net ve brüt asgari ücret şöyle oluşuyor:

Yüzde 25 zam: Net 35 bin 94 lira 38 kuruş, brüt 41 bin 287 lira 50 kuruş

Net 35 bin 94 lira 38 kuruş, brüt 41 bin 287 lira 50 kuruş Yüzde 28 zam (TCMB’nin önceki tahmini): Net 35 bin 936 lira 64 kuruş, brüt 42 bin 278 lira 40 kuruş

Net 35 bin 936 lira 64 kuruş, brüt 42 bin 278 lira 40 kuruş Yüzde 28,4 zam (OVP tahmini): Net 36 bin 48 lira 94 kuruş, brüt 42 bin 410 lira 52 kuruş

Net 36 bin 48 lira 94 kuruş, brüt 42 bin 410 lira 52 kuruş Yüzde 29,5 zam (TCMB’nin yeni tahmini): Net 36 bin 357 lira 77 kuruş, brüt 42 bin 773 lira 85 kuruş

Net 36 bin 357 lira 77 kuruş, brüt 42 bin 773 lira 85 kuruş Yüzde 29,63 zam (Ekim Piyasa Katılımcıları Anketi): Net 36 bin 394 lira 27 kuruş, brüt 42 bin 816 lira 79 kuruş

Net 36 bin 394 lira 27 kuruş, brüt 42 bin 816 lira 79 kuruş Yüzde 30 zam: Net 36 bin 498 lira 15 kuruş, brüt 42 bin 939 lira

Net 36 bin 498 lira 15 kuruş, brüt 42 bin 939 lira Yüzde 33,7 zam (bütçedeki vergi istisnası artışı): Net 37 bin 536 lira 94 kuruş, brüt 44 bin 161 lira 11 kuruş

Net 37 bin 536 lira 94 kuruş, brüt 44 bin 161 lira 11 kuruş Yüzde 35 zam: Net 37 bin 901 lira 93 kuruş, brüt 44 bin 590 lira 50 kuruş

EKİMDEKİ TAHMİNLER YENİ VERİYLE ÖRTÜŞÜYOR

Ekim ayında yapılan hesaplamalarda Orta Vadeli Program’daki (OVP) yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmini ile TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki yüzde 29,63'lük beklenti öne çıkmıştı. TCMB’nin yeni tahmini, piyasa beklentisine oldukça yakın bir seviyeye yükseldi.

Uzmanların ekim ve kasım aylarındaki değerlendirmeleri de farklı oranlara işaret ediyor. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun ekim ayında yüzde 25 civarında bir artış beklediğini ifade etmişti. Sosyal güvenlik ve iş hukuku uzmanı İsa Karakaş ise zam oranının yüzde 30'un altında kalmayacağını öngörmüştü. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz da yüzde 30'u en güçlü ihtimal olarak değerlendirdi.

2027 bütçesinde asgari ücret vergi istisnası için ayrılan kaynağın 1 trilyon 92 milyar liradan 1 trilyon 460 milyar liraya çıkarılması, yaklaşık yüzde 33,7'lik bir artışa karşılık geliyor. Ancak bütçe kalemindeki artışın asgari ücrete aynı oranda yansıyacağı anlamına gelmediği belirtiliyor.

KARAHAN: SIKI DURUŞU SÜRDÜRECEĞİZ

Sunumunda enflasyonun ana eğiliminde iyileşmenin belirginleştiğini söyleyen Karahan, buna rağmen para politikasında gevşemeye gidilmeyeceğini vurguladı. Karahan, “Ara hedeflerimizle uyumlu şekilde gerilemesini sağlayacak sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz” dedi.

Karahan, eylül ve ekim aylarında ham petrol ve doğal gaz fiyatlarında belirgin yükseliş yaşandığını, enerji fiyatlarının 2026 boyunca enflasyonun seyrinde belirleyici olduğunu ifade etti. Enerji fiyatlarındaki artışın kalıcı hale gelmesi durumunda diğer mal ve hizmet fiyatlarına dolaylı etkiler yaratabileceği uyarısında bulunan Karahan, Hürmüz Boğazı’na alternatif ticaret yollarındaki risklerin navlun maliyetlerini artırdığını da kaydetti.

TALEP KOŞULLARI DEZENFLASYONU DESTEKLİYOR

Karahan, kapasite kullanım oranının tarihsel ortalamaların altında seyrettiğini ve talep koşullarının dezenflasyona desteğinin süreceğini belirtti. Gıda enflasyonunda arz koşullarındaki iyileşmeyle gerileme görüldüğünü, ancak oynaklığın devam ettiğini söyledi. Fon piyasasındaki gelişmelerin ardından fonlardan çıkan paranın büyük bölümünün mevduata yöneldiğini aktaran Karahan, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin toplam 400 baz puan gerilediğini açıkladı.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin, aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin ardından belirlenmesi bekleniyor. Geçen yıl 2026 asgari ücreti 23 Aralık’ta açıklanmıştı. Komisyonun kararında yıl sonu enflasyon gerçekleşmesi, kasım ve aralık ayı enflasyon verileri ile hükümetin 2027 hedefleri belirleyici olacak.

Kaynak: Haberler.com