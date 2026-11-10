Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hazine ve Maliye Bakanlığı 18,5 milyar liralık kira sertifikası ihracını tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 18,5 milyar lira tutarında kira sertifikası ihraç etti. 11 Kasım 2026 valörlü ve 5 Kasım 2031 itfa tarihli sertifikayı almaya hak kazanan banka veya kamu kurumlarına satış tutarları Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi üzerinden bildirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 18,5 milyar lira tutarında kira sertifikasının ihracını gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün 18 milyar 530 milyon 400 bin lira tutarında 11 Kasım 2026 valörlü, 5 Kasım 2031 itfa tarihli ve sabit kira getirili kira sertifikası ihraç edildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla Merkez Bankası tarafından iletilecek.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Sergen Yalçın'ın günlerdir beklediği haber geldi: İki müjde birden

Sergen Yalçın'ın günlerdir beklediği haber geldi: İki müjde birden
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sivas'ta el freni çekilmeyen otomobil yaşlı kadını ezdi! Kadın esnaf canı pahasına durdurdu

Sürücüsüz araç yaşlı kadını ezdi! Esnaf kadın koşup durdurdu
Suriye, Türkiye'nin de yer aldığı Mekke ittifakına katılıyor29

Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar86

Atatürk'ü anma törenine yakışmayan görüntü! Yuhaladılar

Amedspor'dan tarihi transfer! Gift Orban'ın bonservisi belli oldu

Amedspor'un kasasından çuvalla para çıkacak! İşte nedeni
17 işçinin öldüğü fabrikanın önünde kendini ateşe verdi14

Fabrika önünde infial yaratan görüntü
Tecavüz suçundan hüküm giyen Russell Brand'in 15 yaşındaki kızla ilgili skandal sözleri ortaya çıktı

Russell Brand'in 15 yaşındaki kızla ilgili sözleri kan dondurdu
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza! Avrupa'ya yeni enerji koridoru geliyor

Türkiye'den tarihi anlaşma! Dört ülke güçlerini birleştirdi