Merkez Bankası Ozan Elektronik Para'nın faaliyet iznini iptal etti

Ozan Elektronik Para'nın faaliyet izninin iptal edilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye 20 Haziran 2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 6 Eylül 2019 tarih ve 8538 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni Kanunun 16'ıncı maddesinin birinci fıkrasının ç ve e bentleri, 19'uncu maddesi ve 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca iptal edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı