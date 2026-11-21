Altında 12 yıllık yükseliş serisi sona erdi! Gram altın çakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altın piyasasında sert düşüş yaşanıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışı beklentisi, doların güçlenmesi ve teknoloji hisselerinde yaşanan satış dalgası altın fiyatlarını aşağı çekti. Ons altın 3 bin 525 dolara gerileyerek son 14 ayın en düşük seviyesini görürken, gram altında 12 yıldır devam eden yükseliş serisi de sona erdi. İşte 21 Kasım 2026 güncel altın fiyatları...
- Artan faiz beklentileri ve güçlenen dolar, değerli metallerde satışları hızlandırdı.
- Ons altın 3.525 dolar seviyesine gerileyerek gram altında 12 yıllık yükseliş serisini sona erdirdi.
- 21 Kasım 2026 itibarıyla serbest piyasada gram altın 5.730,97 TL alış ve 5.731,95 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Küresel piyasalarda artan faiz beklentileri ve doların değer kazanması, yatırımcıların altına olan talebini baskıladı. ABD Merkez Bankası'nın faiz artırabileceği beklentisiyle güçlenen dolar, değerli metallerde satışları hızlandırdı. Yapay zeka şirketlerinin hisselerinde yaşanan düşüş de piyasalardaki belirsizliği artırarak altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.
GRAM ALTINDA 12 YILLIK SERİ SONA ERDİ
Uluslararası piyasalarda ons altının 3 bin 525 dolar seviyesine kadar gerilemesi, iç piyasada gram altın fiyatlarını da etkiledi. Böylece gram altında 12 yıldır devam eden yükseliş serisi sona erdi. Yaşanan düşüşün ardından yatırımcılar, altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceğine odaklandı.
21 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Serbest piyasada 21 Kasım 2026 Cumartesi günü itibarıyla altın türlerinde alış ve satış fiyatları şöyle:
GRAM ALTIN
- Alış: 5.730,97 TL
- Satış: 5.731,95 TL
ÇEYREK ALTIN
- Alış: 9.704,00 TL
- Satış: 9.939,00 TL
YARIM ALTIN
- Alış: 19.391,00 TL
- Satış: 19.866,00 TL
TAM ALTIN
- Alış: 38.715,91 TL
- Satış: 39.490,64 TL
CUMHURİYET ALTINI
- Alış: 38.657,00 TL
- Satış: 39.612,00 TL
22 AYAR BİLEZİK
- Alış: 5.393,00 TL
- Satış: 5.533,00 TL
ONS ALTIN
- Alış: 3.525,37 dolar
- Satış: 3.526,01 dolar