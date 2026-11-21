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Küresel piyasalarda artan faiz beklentileri ve doların değer kazanması, yatırımcıların altına olan talebini baskıladı. ABD Merkez Bankası'nın faiz artırabileceği beklentisiyle güçlenen dolar, değerli metallerde satışları hızlandırdı. Yapay zeka şirketlerinin hisselerinde yaşanan düşüş de piyasalardaki belirsizliği artırarak altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

GRAM ALTINDA 12 YILLIK SERİ SONA ERDİ

Uluslararası piyasalarda ons altının 3 bin 525 dolar seviyesine kadar gerilemesi, iç piyasada gram altın fiyatlarını da etkiledi. Böylece gram altında 12 yıldır devam eden yükseliş serisi sona erdi. Yaşanan düşüşün ardından yatırımcılar, altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceğine odaklandı.

21 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 21 Kasım 2026 Cumartesi günü itibarıyla altın türlerinde alış ve satış fiyatları şöyle:

GRAM ALTIN

- Alış: 5.730,97 TL

- Satış: 5.731,95 TL

ÇEYREK ALTIN

- Alış: 9.704,00 TL

- Satış: 9.939,00 TL

YARIM ALTIN

- Alış: 19.391,00 TL

- Satış: 19.866,00 TL

TAM ALTIN

- Alış: 38.715,91 TL

- Satış: 39.490,64 TL

CUMHURİYET ALTINI

- Alış: 38.657,00 TL

- Satış: 39.612,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

- Alış: 5.393,00 TL

- Satış: 5.533,00 TL

ONS ALTIN

- Alış: 3.525,37 dolar

- Satış: 3.526,01 dolar

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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