(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tedavüldeki 200 ve 50 liralık banknotlarda imzası bulunan dört eski Merkez Bankası yöneticisinin tutuklama, adli kontrol veya soruşturma süreçleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Merkez Bankası'na söz konusu banknotların tedavülden kaldırılması çağrısında bulunan Babacan, "Eğer para güven demekse, Merkez Bankası'nın bir an önce şunları toplaması lazım ortadan" dedi.

Babacan, Karar TV'nin YouTube yayınında tedavüldeki Türk lirası banknotlarının üzerinde imzası bulunan eski Merkez Bankası yöneticilerinin adli süreçlerini değerlendirdi. Babacan şunları söyledi:

"Yani şu paramızın halini bir düşünün ya. Banknotların ne hale geldiğine bir bakın. Yani şu anda 200 liralık ve 50 liralık banknotta imzası olan insanlardan tam dört tanesi ya tutuklu ya adli kontrolde ya hakkında soruşturma var, şu var, bu var. Bakın şu imza. İsimler önemli değil. Önemli olan paramızın geldiği durum. Yani bunlar tedavüldeki para şu anda. İki tane 200 lira, bir tane 50 lira ve farklı dönemlerde Merkez Bankası başkanı olarak ya da başkan yardımcısı olarak imzasını atmış bu arkadaşlar.

Şimdi şu anda, şu anda bakın, bu paraların var ya, bu paraların, yani eğer para güven demekse, Merkez Bankası'nın bir an önce şunları bir toplaması lazım ortadan. Yani bu imzalı imzalı paraların toplanması lazım. Böyle bir şey olmaz. Yani insanlar para diye güveniyor. Üzerindeki imzayı atanlar hep problemli, şüpheli insanlar olmuş. Peki, bunları görevlendiren kim? Bunları, bunları kim getirdi bu göreve? Tek imza dedim ya, tek imza."

Kaynak: ANKA