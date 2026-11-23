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Lider kripto para Bitcoin (BTC), hafta sonu 55 bin 100 dolarlık dipten döndükten sonra yeni haftaya 60 bin doların üzerinde başladı. ABD'de perşembe kutlanacak Şükran Günü nedeniyle borsalar için hafta kısa geçecek. Çarşamba enflasyon verisi, cuma ise 6,6 milyar dolarlık opsiyon vadesi piyasanın gündeminde.

Fonlar tatile ağır çıkışlarla giriyor. ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden kasımda şimdiye kadar 3,5 milyar dolardan fazla çıktı, BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu 19 Kasım'da tek günde rekor çıkış yaşadı.

ÇARŞAMBA GÖZLER FED'İN VERİSİNDE

Haftanın en önemli verisi, Fed'in enflasyonda izlediği kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi olacak. Çarşamba açıklanacak veride gıda ve enerji hariç çekirdek PCE'nin ekimde yüzde 3,2'ye yükselmesi bekleniyor.

Piyasa Fed'in 8-9 Aralık toplantısında faiz artıracağını kesin gözüyle görüyor, bu yüzden veri artışın büyüklüğünü belirleyecek. Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller yarım puanlık artışı gündeme getirmişti ve yüksek bir enflasyon verisi bu görüşü güçlendirebilir.

PERŞEMBE TATİL CUMA DEV VADE

New York Borsası perşembe tatil nedeniyle kapalı olacak, cuma ise Türkiye saatiyle 21.00'de erken kapanacak. Spot Bitcoin ETF'leri de aynı takvimi izleyecek, Bitcoin ise tatil boyunca işlem görmeye devam edecek.

Cuma Türkiye saatiyle 11.00'de yaklaşık 112 bin Bitcoin opsiyon kontratının, yani 6,6 milyar dolarlık pozisyonun vadesi dolacak. Bu, en büyük opsiyon platformundaki açık Bitcoin opsiyonlarının yaklaşık dörtte biri ve mevcut fiyatlarda düşüş yönlü pozisyonlar daha güçlü görünüyor.

STRATEGY İÇİN 30 KASIM EŞİĞİ

Ardından gelecek pazartesi Bitcoin'in en büyük kurumsal alıcısı Strategy için önemli bir tarih. Endeks şirketi MSCI, Strategy'yi 30 Kasım'daki kapanıştan itibaren küresel hisse endekslerinden çıkaracak.

JPMorgan bu kararın yaklaşık 2,8 milyar dolarlık satışa yol açabileceğini tahmin etmişti. MSCI'a bağlı fonların elinde yaklaşık 13 milyon Strategy hissesi bulunuyor.

Analistler ise bu haftaki gelişmelerin Bitcoin'i 50 ile 54 bin dolar bandına çekebileceği uyarısında bulunuyor. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 4 değer kazanan Bitcoin 61 bin 400 dolardan işlem görüyor.