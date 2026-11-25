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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın son faiz kararı 10 Aralık 2026 Perşembe günü açıklanacak. Banka takvimine göre Para Politikası Kurulu (PPK) o gün toplanıyor ve karar saat 14.00'te duyuruluyor. Kasım ayında faiz toplantısı yok. Son karar 22 Ekim 2026'da alındı: politika faizi yüzde 37'den yüzde 36'ya indi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Sıradaki faiz kararı 10 Aralık 2026'da. TCMB'nin yayımladığı toplantı takviminde bu tarih yılın son PPK toplantısı olarak yer alıyor. Karar, önceki toplantılarda olduğu gibi aynı gün saat 14.00'te bankanın internet sitesinde "Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu" başlığıyla yayımlanacak.

Bu karardan sonra bir sonraki toplantı yeni yılda. 2026'nın kalan haftalarında başka bir faiz toplantısı bulunmuyor.

KASIM AYINDA FAİZ KARARI VAR MI?

Hayır. Merkez Bankası 2026'da yılda sekiz kez faiz kararı veriyor ve kasım bu aylardan biri değil. Banka kasımda faiz yerine raporlarla gündemdeydi: Enflasyon Raporu 2026-IV, 12 Kasım 2026'da yayımlandı ve aynı gün bilgilendirme toplantısı yapıldı.

SON FAİZ KARARI NE OLDU?

Son karar 22 Ekim 2026'da açıklandı. TCMB'nin duyurusuna göre politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 37'den yüzde 36'ya indirildi. Aynı kararla gecelik borç verme faiz oranı yüzde 40'tan yüzde 39'a, gecelik borçlanma faiz oranı da yüzde 35,5'ten yüzde 34,5'e çekildi.

Ekim kararından önce faiz uzun süre aynı seviyede kalmıştı. Yılın ilk toplantısında, 22 Ocak'ta, faiz yüzde 38'den yüzde 37'ye inmiş, eylül toplantısı dahil sonraki kararlarda yüzde 37'de tutulmuştu.

2026'DA PPK TOPLANTILARI HANGİ TARİHLERDE YAPILDI?

TCMB takvimine göre 2026'nın faiz toplantıları şu tarihlerde: 22 Ocak, 12 Mart, 22 Nisan, 11 Haziran, 23 Temmuz, 10 Eylül, 22 Ekim ve 10 Aralık. Şubat, mayıs, ağustos ve kasım aylarında faiz toplantısı yapılmadı. Yedi toplantı geride kaldı; sekizincisi aralıkta.

2027'NİN İLK FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Yeni yılın ilk PPK toplantısı 21 Ocak 2027'de. Merkez Bankası'nın açıkladığı takvimde 2027'nin ilk yarısı için 18 Mart, 22 Nisan ve 10 Haziran 2027 tarihleri de var. Yılın ikinci yarısındaki toplantı günleri bu takvimde yer almıyor.

PARA POLİTİKASI KURULU NEDİR?

Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası'nın faiz kararlarını veren kurulu. Başkanlığını banka başkanı yapıyor; kurulda başkan yardımcıları ve kurul üyeleri yer alıyor. Kurulun belirlediği bir hafta vadeli repo faizi, bankaların Merkez Bankası'ndan borçlanma maliyetini belirliyor. Kredi ve mevduat faizleri de bu oranı izliyor; bu yüzden faiz kararı kredi çekecek ya da birikimini mevduatta tutan herkesi ilgilendiriyor.